Carabinieri forestali, "almeno 1500 nuove assunzioni"

Chiudere il Corpo Forestale dello Stato è stata "un'idea assolutamente scellerata del Parlamento dell'epoca. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto perché quando il Parlamento si pronuncia il Parlamento è sovrano; che io sia d'accordo o no, non rileva". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa oggi in audizione davanti alla Commissione Ecomafie.

Corpo Forestale e Carabinieri forestali: cosa ne pensa Sergio Costa

Il ministro è un ex generale del Corpo Forestale. E spiega così il suo punto di vista sui "forestali": "Il suo assorbimento nell'Arma lascia secondo me un vuoto dal punto di vista della gestione e tutela del sistema della biodiversità, vuoto grande, ancora da riempire, invece sul sistema di presidio ambientale sicuramente con l'Arma si sta camminando bene ma si è troppo pochi", continua Costa.

"Necessarie nuove assunzioni nei Carabinieri Forestali"

Ci sarebbe quindi un problema di numero di risorse disponibili. "Se allargassimo il panorama a tutte le vicende ambientali che ci riguardano e che chiedono tutela e valorizzazione, che è diverso da polizia", secondo il ministro, sarebbe "una buona cosa l'idea di incrementare queste figure professionali: occorrerebbero almeno 1500 unità di nuove assunzioni con quella specializzazione, che siano Noe, che siano Carabinieri Forestali".

La storia del Corpo Forestale dello Stato risale al 1822. Nel 2016, secondo quanto stabilito dal decreto sulla Pubblica amministrazione, funzioni e personale sono stati assorbiti dall’Arma dei carabinieri. I settemila addetti del Corpo forestale italiano hanno quindi ricevuto i gradi corrispondenti dentro l'Arma, a parte piccoli contingenti finiti nei vigili del fuoco, nella guardia di finanza e nella polizia.