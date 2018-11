Carburanti, la bella sorpresa ai distributori (ma non per tutti)

C'è una bella sorpresa oggi per gli automobilisti, ma non per tutti. Il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati e il forte calo dei prezzi di importazione del Gpl dall'Algeria hanno avuto un primo effetto sui prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di 'Staffetta Quotidiana', la novità da registrare è il ribasso Eni di un centesimo al litro sui prezzi consigliati del Gpl.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,653 euro/litro (-3 millesimi, pompe bianche 1,633), diesel a 1,557 euro/litro (-2, pompe bianche 1,539).

Per quanto riguarda invece la benzina, servito a 1,767 euro/litro (-3, pompe bianche 1,677), diesel a 1,678 euro/litro (-2, pompe bianche 1,583). Gpl a 0,693 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,680), metano a 0,986 euro/kg (+1, pompe bianche 0,973).