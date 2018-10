Banca Carige, il fallimento è una possibilità reale: Fitch taglia rating a CCC+

Fitch ha tagliato il rating di Banca Carige a 'CCC+' dal precedente 'B-'. Il downgrade, si legge in una nota dell'agenzia di rating, riflette la visione di Fitch secondo cui "il fallimento della banca è una possibilità reale"

La banca simbolo di Genova è stata al centro di una guerra tra l'industriale emiliano Vittorio Malacalza e una cordata di imprenditori legati alla città, ma l'istituto ha perso in un anno il 72% di capitalizzazione, un baratro ampliato dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def.

Prima della fuga di liquidità del novembre 2017 (oltre 1,5 miliardi ritirati dai conti correnti) Carige contava su circa un milione di clienti in Liguria, alta Toscana, Piemonte, Veneto e Roma. Appena un anno fa solo grazie alla moral suasion del governo Gentiloni il consorzio di garanzia trovò i 560 milioni per l'aumento di capitale evitando in extremis il default.

Ora i nuovi vertici di Carige hanno chiesto al capo della Vigilanza della Bce Daniele Nouy una proroga alla ricapitalizzazione ma se non si troverà al più presto un partner dalle spalle larghe si aprirà una nuova crisi bancaria sulla falsa riga di quelle di Banca Etruria e Mps.

In attesa della prima riunione formale del nuovo amministratore delegato con i sindacati, le parti sociali mette le mani avanti: "Siamo indisponibili ad accettare tagli sul costo unitario del personale"

Nel 2012 Carige contava 5.434 dipendenti, scesi a fine marzo 2018 a 4.589, con un obiettivo da piano industriale di 3.900 dipendenti. Una riduzione del 30%, per un totale di oltre 1.500 posti di lavoro perduti.