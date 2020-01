Carta Acquisti da 40 euro al mese: ecco cos'è e a chi spetta

Tra le misure che il nostro welfare mette a disposizione di chi è in difficoltà economiche c’è anche la così detta "Carta Acquisti". Si tratta di una carta prepagata su cui l'Inps accredita 80 euro ogni due mesi, utilizzabile per fare la spesa in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è però abilitata al prelievo di contanti.

Carta Acquisti, cos'è e chi può richiederla

Come spiega l’INPS, la Carta Acquisti è concessa a chi ha più di 65 anni o ai bambini di età inferiore a tre anni in possesso di determinati requisiti. Va da sé che in quest’ultimo caso il titolare della Carta sarà un esercente patria potestà.

I requisiti

Per quanto riguarda gli over 65, è necessario avere un reddito inferiore a 6.966,54 euro per l'anno 2020 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro per l'anno 2020 dai 70 anni in su. Occhio ovviamente all’Isee che deve essere inferiore a 6.966,54 euro.

Ci sono però altri requisiti. I beneficiari ad esempio non possono essere titolari, da soli o insieme al coniuge, di più di due autoveicoli, o di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%. Il patrimonio mobiliare non può essere superiore a 15mila euro etc.

Anche per la Carta Acquisti concessa ai bambini di età inferiore a tre anni biogna dimostrare di avere un ISEE inferiore a 6.966,54 euro (maggiori informazioni sul sito dell’INPS).

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale che poi la trasmetterà all’INPS (sul sito del Mef è possibile scaricare i moduli che tuttavia si trovano anche negli uffici postali).