Carta della famiglia, questa sconosciuta: cos'è e chi può richiederla

In pochi conoscono la Carta della famiglia: vediamo allora brevemente di cosa si tratta. Istituita con la legge di stabilità 2016, la carta dà diritto ad una serie di sconti e riduzioni di tariffe tariffarie concesse da soggetti sia pubblici che privati aderenti all’iniziativa. Tanto per cominciare va però chiarita una cosa: la carta della famiglia è destinata solo alle famiglie numerose, ovvero ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e un ISEE in corso di validità non superiore ai 30mila euro.

La carta può dare diritto a sconti su beni alimentari, servizi, trasporti, impianti sportivi e via dicendo.

Carta della famiglia, occhio al bollino

I soggetti che aderiscono all’iniziativa – si legge sul sito del ministero del lavoro - possono valorizzare la loro adesione attraverso l'esibizione del bollino, associato al logo della Carta. Negli esercizi con il bollino "Amico di famiglia" chi possiede la carta famiglia potrà acquistare prodotti con un prezzo scontato del 5%, mentre in quelli con bollino "Sostenitore della famiglia" la riduzione sarà pari o superiore al 20%.

Dove si può risparmiare

Oltre ai beni alimentari e non alimentari (ad esempio articoli per la scuola, libri, prodotti per la casa e per l’igiene personale) la carta dà diritto ad uno sconto anche su molti servizi, ad esemprio: energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, smaltimento dei rifiuti, trasporti, manifestazioni sportive e molto altro ancora.

Carta della famiglia, a chi fare richiesta

La carta va richiesta da uno dei due genitori presso il Comune di residenza dichiarato nell'ISEE. La tessera è dunque emessa dai singoli comuni, ha una durata biennale e non è cedibile.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro