Reddito di inclusione, come richiedere la Carta REI per ricevere l'accredito

La Carta REI è la nuova carta di pagamento elettronica attraverso la quale è possibile ricevere l'accredito del contributo economico riconosciuto con il reddito di inclusione, la misura di contrasto povertà che, oltre a prevedere un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, riconosce ai beneficiari un contributo economico di importo variabile a seconda del numero di componenti nel nucleo familiare.

Carta REI, come funziona l'accredito

Nel caso di un componente solo, l'importo accreditato mensilmente sulla Carta REI è di 187,50€, mentre è superiore per le famiglie composte da due persone: 294,50€. L'accredito cresce ancora nel caso di nuclei familiari composti da 5 unità: il contributo del REI subirà per loro un incremento a partire dal 1° luglio 2018, passano da 485,41€ a 534€.

Come richiedere la Carta REI

Una volta che è stata accolta l'istanza del reddito di inclusione, per richiedere la Carta REI bisogna solo compilare il modello per il reddito di inclusione e presentarlo al Comune di residenza. Questo l'iter: l'Inps comunica l’indirizzo e i dati del beneficiari a Poste Italiane, che a sua volta invierà a una lettera al beneficiario comunicandogli di recarsi presso un ufficio postale abilitato per il ritiro della Carta REI. Il passo successivo è attendere l'arrivo del PIn a casa, che verrà recapitato in busta chiusa.

Cosa si può fare con la Carta REI

Con la Carta REI è possibile prelevare soldi contanti tramite gli ATM Postamat presenti negli uffici di Poste Italiane, con un costo di commissione pari ad 1€. Il limite mensile prelevabile è di 240€, mentre il resto del denaro può essere utilizzato per i pagamenti tramite POS. Inoltre per alcuni esercizi commerciali - comprese le farmacie convenzionate - ai titolari della Carta REI viene riconosciuto uno sconto del 5% sugli acquisti.