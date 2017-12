Fisco, zero cartelle a Natale: "congelati" per le feste più di 300mila atti

Niente cartelle a Natale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 era prevista la spedizione di circa 320mila atti, che invece Agenzia delle Entrate-Riscossione ha deciso di "congelare", ad eccezione di poche migliaia di casi cosiddetti inderogabili, che saranno comunque notificati per la maggior parte tramite pec.

Zero cartelle a Natale: ecco perché

Il provvedimento è stato messo in atto dagli uffici dell'ente di riscossione su indicazione del presidente Ernesto Maria Ruffini.

L'obiettivo, spiega una nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è quello di non creare inutili disagi durante le festività natalizie evitando il recapito di richieste di pagamento in questo periodo particolare dell’anno.

Nelle due settimane del periodo festivo sarà sospesa quindi la notifica di 305.408 atti. Gli inderogabili invece sono poco più di 14mila.

Alert e controllo delle cartelle

I contribuenti possono utilizzare i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in alternativa allo sportello, per avere sempre sotto controllo la propria situazione debitoria, ricevere un avviso in caso di arrivo di una cartella o verificare direttamente eventuali richieste di pagamento.

Tutto ciò è possibile grazie al servizio "SMS-Se Mi Scordo", che invia avvisi tramite messaggi su cellulare o posta elettronica.

Funziona anche per avere un promemoria di ciascuna delle rate della Defniizione Agevolata (per chi ha aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle) oppure per una segnalazione in caso di rischio di decadenza da un piano di rateizzazione in corso perché non si è in regola con i pagamenti.

Come attivare "SMS - Se Mi Scordo"

Per attivare il servizio bisogna accedere al portale agenziaentrateriscossione.gov.it tramite SPID, pin e password dell’Agenzia delle entrate, pin dell’Inps e Carta Nazionale dei Servizi. Sia lì sia dall'area riservata è disponibile “Controlla la tua situazione-Estratto conto”, per tenere sempre sotto controllo cartelle, avvisi e procedure di riscossione.