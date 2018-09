13 milioni di italiani chiedono aiuto ai maghi: un giro d'affari da 8 miliardi di euro l'anno

Pubblicizzava su note riviste patinate a tiratura nazionale e su numerose emittenti televisive le proprie doti ''divinatorie'' e gestiva società di call center che impiegavano una decina di operatori. Così, forte di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, con base nel capoluogo umbro, una cartomante ha potuto incassare, in quattro anni, oltre 4 milioni di euro completamente ''in nero'', secondo quanto accertato dai militari del gruppo della guardia di finanza di Perugia.

Consigli sentimentali, previsioni sul futuro e lettura di tarocchi

I primi contatti avvenivano tramite le numerazioni speciali, i classici ''899'' ma le centraliniste, addestrate a ''fiutare'' il ''buon cliente'', lo invitavano a contattare lo studio in privato avviandolo ad percorso di fidelizzazione comprensivo di ''rituali'' ad personam da saldare con pagamenti attraverso poste pay, vaglia postali, bonifici bancari in molti casi a beneficio di prestanome della cartomante.

Tra i servizi offerti a favore di questo novero di clienti ''selezionati'' figurano la vendita di amuleti ''trova-lavoro'' per un costo di duecento euro, ''un anno di serenità economica garantita'' attraverso la lettura dei tarocchi per trecento euro al mese, oltre a tanti altri ritagliati sulle loro esigenze personali. Le persone che si affidavano alle sue previsioni erano numerose e disparate: dalla casalinga all'uomo d'affari, dal pensionato all'imprenditore, gente disponibile a versare cifre a più zeri a fronte delle 'prestazioni' fornite dal call center.

I clienti, sentiti dagli investigatori, hanno confermato di aver versato alla cartomante ingenti somme: in un caso, un uomo, afflitto da problemi sentimentali, è arrivato a corrispondere alla veggente oltre 240.000 euro. Persino una massaia del centro Italia, in un periodo di malessere personale, in soli tre anni, ha pagato circa 300.000 euro per ricercare la serenità attraverso i tarocchi.

300mila euro in tarocchi: il "mal di stelle" affligge 13 milioni di italiani

Come rivela il Codacons sono circa 13 milioni gli italiani che ogni anno si rivolgono a maghi, astrologi, cartomanti e veggenti, oltre 3 milioni in più rispetto al 2001; il giro d’affari generato dall’occultismo in Italia ha raggiunto quota 8 miliardi di euro – stima l’associazione dei consumatori - un dato ovviamente arrotondato per difetto, dal momento che quasi tutte le prestazioni avvengono in nero: l’evasione totale del settore tocca quota 95%.

Di pari passo è aumentato anche il numero di santoni, guaritori e pseudo-sette, con un incremento del +500% nel periodo della crisi economica. Tra maghi, cartomanti, astrologi e veggenti si contano in Italia oltre 155.000 operatori dell’occulto.

Il fattore che ha determinato la crescita del ricorso alla magia, alle sette e ai guru, è senza dubbio la crisi economica. In particolare la grande incertezza che regna sul futuro, le difficoltà nel trovare lavoro, i problemi economici e la speranza di risolvere la propria situazione negativa, hanno spinto un numero crescente di italiani a cercare risposte nella cartomanzia, negli oroscopi a pagamento, nella magia, finendo a volte nelle mani di personaggi senza scrupoli che approfittano delle difficoltà e delle fragilità delle persone per ottenere, oltre al denaro, anche prestazioni sessuali.