Dal Salento alla Sicilia: nei borghi dove le case costano 1 euro

C’è un paese, in Salento, dove si può ottenere una casa in comodato con un solo euro. L’iniziativa non è nuova, anzi: sono sempre di più i borghi italiani dove si può comprare casa al prezzo simbolico di 1 euro, a patto di impegnarsi a ristrutturare le dimore. A Caprarica di Lecce l’iniziativa "case a 1 euro" è partita nel maggio scorso. Finora però hanno risposto solo in tre. I progetti comunque sembrano molto interessanti.

Nel paesino del Salento - racconta Valentina Murrireri di Lecce Prima - nascerà un "frantoio della musica", mentre un commerciante di street-food aprirà una rosticceria. L'iniziativa del borgo salentino funziona in questo modo: il proprietario di un appartamento disabitato concede al comune la propria casa in un comodato d’uso ventennale. In tal modo non dovrà più pagare Imu, Tari e addizionali varie. Il comune concede l’uso delle abitazioni a chiunque intenda sobbarcarsi le spese di ristrutturazione e manutenzione dell’immobile. Non si tratta dunque di un atto vendita vero e proprio.

Oltre a non pagare l’affitto, chi aderisce all’iniziativa avrà anche uno sconto fiscale del 50% sul pagamento di tutte le tasse. Un aspetto sicuramente vantaggioso per coloro che intraprendono avventure commerciali come ristorazione e affini.

Case a 1 euro, boom di richieste a Sambuca di Sicilia

Se a Caprarica di Lecce, per ora, l’iniziativa non ha riscosso un clamoroso successo,a Sambuca di Sicilia (Agrigento) le case a 1 euro vanno letteralmente a ruba. Qui le abitazioni vengono effettivamente messe in vendita. Sì perché "al contrario di altri che hanno semplicemente fatto propaganda" ha detto il vicesindaco all’ANSA, "questo Comune possiede tutte le case che sono state messe in vendita a 1 euro. Non siamo intermediari tra vecchi e nuovi proprietari. Tu vuoi quella casa, noi te la diamo".

Qualche giorno fa l’iniziativa del comune di Sambuca di Sicilia è finita prima sulla CNN e poi sul Guardian. Il risultato è che da allora il centralino del comune squilla in continuazione e in poche ore sono arrivate 40mila email da tutto il mondo. "Ho appena ricevuto una telefonata da Dubai da parte di un gruppo di investitori arabi che si dicono disposti ad acquistare tutte le case in vendita", ha detto all’ANSA il vicesindaco e assessore alla Cultura Giuseppe Cacioppo, che sta coordinando il progetto.

Case a 1 euro? Sì, ma a due condizioni

Chi decide di trasferirsi a Sambuca di Sicilia deve rispettare due sole condizioni. La prima: versare un deposito cauzionale di 5 mila euro. La seconda: impegnarsi a ristrutturare l’abitazione acquistata. Insomma, un esborso di denaro è previsto in ogni caso.