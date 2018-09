Cos'è la Cassa integrazione per cessazione

Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato che con il 'decreto urgenza' verrà ricostituita la Cassa integrazione per cessazione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato della misura da presentare al Consiglio dei ministri da Gualdo Tadino: “Quando un'azienda delocalizza all'estero e lascia gli operai in mezza a una strada potremo utilizzare ammortizzatori sociali che possano dare respiro alle famiglie. Questo strumento era stato tolto con il Jobs Act che ha fatto tanti danni, ma noi lo stiamo smantellando”.

Cos'è la cig per cessazione

Ma in cosa consiste la cassa integrazione per cessazione? In realtà non è nulla di nuovo, anzi, trattasi di una possibilità eliminata dal Jobs Act, che garantiva ai lavoratori la Cassa integrazione per 36 mesi, circa l'80% dello stipendio, in caso di delocalizzazione o cessazione dell'attività.

Cosa è cambiato con il Jobs Act

Ma dal gennaio del 2016, per opera della riforma del lavoro attuata dal governo Renzi, è svanita la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cessazione di attività anche parziale.

Oltre a dire addio alla cig per cessazione, il decreto legislativo del 148 del 14 settembre 2015 ha modificato anche la normativa sulla cassa integrazione guadagni, la classica cig, imponendo criteri più stringenti per accedere a questo ammortizzatore sociale, divenuto accessibile soltanto alle aziende in crisi e in ristrutturazione o che hanno fatto ricorso già ai contratti di solidarietà, escludendo quelle che hanno cessato le attività o ceduto un ramo d'azienda.

Il medesimo decreto aveva anche stabilito nuove regole sulla durata della cig, sia ordinaria che straordinaria, portando il limite a 24 mesi in un quinquennio mobile, con un tetto di 36 mesi per i contratti di solidarietà. Il decreto annunciato da Di Maio punta al ritorno della cig per cessazione così da venire incontro a quasi 200mila lavoratori coinvolti negli oltre 100 tavoli di crisi di cui si sta occupando il Mise.