Catania, il pizzaiolo campione del mondo dona #unamargheritaperunsorriso

Si moltiplicano a Catania le attività benefiche a favore dei più deboli e delle persone maggiormente colpite dal coronavirus. Di particolare rilievo è l’iniziativa - #unamargheritaperunsorriso - lanciata da Luciano Carciotto, pizzaiolo campione del mondo, che insieme ai suoi soci Dario Barbagallo e Venero Rapisarda, ha deciso da oltre un mese di riaccendere i forni dei suoi locali, di Catania e Nicolosi, per preparare un centinaio di pizze al giorno. Pasti che vengono donati alle associazioni di volontariato, soprattutto quelle che si occupano di bambini, minori e persone in difficoltà, ma anche parrocchie, protezione civile, forze dell’ordine, e personale sanitario.

“Dopo aver fatto assaggiare le mie pizze a personaggi famosi e vip, non c’è gioia più grande a regalare un sorriso ai bambini e alle persone che a causa del coronavirus si trovano in difficoltà. Questo è il dono più grande. Per questo ringrazio chi sta sostenendo questa iniziativa, i miei soci Dario e Nerino delle pizzerie 7+ di Catania e Nicolosi, i miei collaboratori e dipendenti, i miei fornitori che stanno donando le materie prime per preparare le pizze, e invito tutti i miei colleghi, chi può farlo, a condividere anche sui social e a unirsi alla nostra iniziativa #unamargheritaperunsorriso.”

Per la cronaca i locali del 7+ di Catania e Nicolosi, nel rispetto dell’ultimo decreto del presidente della regione Siciliana, riapriranno per la consegna a domicilio da giovedì 23 aprile e saranno operativi per le consegne anche nei prossimi giorni festivi, chiamando ai numeri presenti sui vari social.

https://www.facebook.com/settepiunicolosi/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.