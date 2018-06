Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del Lavoro: ci sono anche Illy e l'ad di Enel Starace

Nominati i 25 nuovi Cavalieri del lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Dottor Carlo Calenda, sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro: dall'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace a Giovanni Fileni, il presidente dell'omonimo gruppo, passando da Andrea Illy, presidente di Illycaffè Spa.

Che cosa sono i cavalieri del lavoro

Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo rilevante attraverso, l'attività d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 617: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell'onorificenza ''Al Merito del Lavoro'' sono stati 2.872.

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che riunisce tutti gli insigniti, è nata nel 1914 e costituisce uno strumento di presenza dei Cavalieri del Lavoro nella società, promovendo l'impegno sui temi sociali e del mondo della produzione.

La Federazione si dedica, in particolare, alla formazione d'eccellenza a livello universitario con il premio ''Alfieri del Lavoro'' e con il Collegio Universitario ''Lamaro Pozzani'' in cui ospita gratuitamente studenti selezionati esclusivamente per merito.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Baldassare Agnelli (Industria/Utensileria da cucina, Lombardia);

Alberto Canonico Barbersi (Industria/Tessile, Piemonte);

Vincenzo Cafarelli (Commercio/Elettronica, Campania);

Massimo Carrara (Industria/Carta e affini, Toscana);

Carla Casini (Industria/Tappeti e moquette, Toscana);

Luciano Cillario (Industria/Grafica, Piemonte);

Barbara Cittadini (Sanità privata/Case di cura, Sicilia);

Giuseppe Costa (Servizi/Ricreativi, culturali, didattici, Liguria);

Giancarlo Dallera (Industria/Componentistica, Lombardia);

Piter Ennio De Rigo (Industria/Occhiali, Veneto);

Gino Del Bon (Industria/Lavorazioni in vetro, Lombardia);

Giovanni Fileni (Industria/Agroalimentare, Marche);

Mario Coccetta Filippi (Industria/Tessile, Umbria);

Andrea Illy (Industria/Caffè, Friuli Venezia Giulia);

Carlo Francesco Mario Ilotte (Industria/Fusione metalli leggeri, Piemonte);

Giovanni Licitra (Industria/Semi di carruba, Sicilia);

Alessandro Morra (Commercio/Farmaci, Campania);

Marco Palmieri (Industria/Borse, pelletteria, selleria, Emilia Romagna);

Francesco Passadore (Credito/Banche, Liguria);

Pierantonio Riello (Industria/Gruppi statici di continuità, Veneto);

Remo Ruffini (Industria/Abbigliamento, Lombardia);

Francesco Starace (Industria/Energia, Lazio);

Fabio Storchi (Industria/Macchine industriali, Emilia Romagna);

Gloria Maria Rosaria Tenuta (Industria/Agroalimentare, Calabria);

Alberto Vacchi (Industria/Macchine automatiche, Emilia Romagna);