CDP: nel 2019 utile netto 3,4 mld, mobilitate risorse per 34,6 mld

Cassa depositi e prestiti ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato di 3,4 miliardi di euro di cui 1,8 di pertinenza della capogruppo, mobilitando risorse per 34,6 miliardi di euro a supporto dell’economia del Paese. E’ quanto è emerso dal Consiglio di Amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, che ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio.

Il totale attivo consolidato è stato di 448,7 miliardi di euro mentre il patrimonio netto consolidato di 36,1 miliardi di euro.Per quanto riguarda le imprese, le risorse mobilitate sono state pari a 24,9 miliardi di euro con oltre 20 mila aziende servite, infrastrutture, Pubbliche amministrazione e territorio per 9,3 miliardi di euro con oltre 1.200 enti supportati.

Come illustrato dall’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, Cassa Depositi e Prestiti attraverso la sua capogruppo ha registrato nel 2019 la migliore raccolta postale degli ultimi 5 anni pari a 356 miliardi di euro. Le risorse mobilitate salgono a 21,4 miliardi di euro mentre l’utile netto è stato in crescita a 2,7 miliardi di euro.I target fissati dal Piano industriale per il 2019 sono stati ampiamente raggiunti, ponendo così le basi per il ruolo sempre più centrale del Gruppo a favore dello sviluppo sostenibile dell’Italia, soprattutto in un periodo di emergenza come quello attuale.

Di seguito, le dichiarazioni del Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini e dell’Amministratore delegato Fabrizio Palermo in merito all’approvazione odierna da parte del Cda del Bilancio 2019 e delle misure a supporto degli enti locali e delle imprese.

CDP, Palermo: continua sostegno al Paese con misure eccezionali, ora la sfida è la ripartenza

“Con il 2019 si è concluso il primo anno di Piano Industriale 2019-2021 con risultati finanziari molto positivi e importanti ritorni per i nostri azionisti. Il margine d’interesse, il margine d’intermediazione e l’utile sono cresciuti in modo significativo. La raccolta postale - che intendiamo tutelare e rafforzare, utilizzandola in chiave anticiclica - ha registrato la migliore performance degli ultimi 5 anni. Nel 2019 il nostro impegno è stato quello di mettere a terra iniziative sistemiche che segnano un importante cambio di passo nel supporto che CDP può dare al Paese.

Il Gruppo sta continuando, di concerto con il MEF, a sostenere con misure eccezionali le imprese, la pubblica amministrazione e lo sviluppo infrastrutturale. Dopo i 17 miliardi già messi in campo, abbiamo deliberato ulteriori interventi straordinari che andranno a liberare 1,4 miliardi di euro in favore di 7.200 enti pubblici e a rendere subito disponibili 2 miliardi di euro per le esigenze di liquidità delle imprese di media e grande dimensione.

La forza del risparmio che raccogliamo da 170 anni, grazie agli italiani, aiuta il Paese a crescere e a rialzarsi, a sostenere le imprese, i territori e le comunità. Un valore enorme che, anche questa volta, ci darà la spinta per ripartire”.

Gorno Tempini: da CDP massimo impegno in questo drammatico frangente

“Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2019 con importanti risultati, sia dal punto di vista economico finanziario, sia soprattutto per la capacità di offrire supporto all’economia del Paese, nei diversi settori produttivi e dei servizi, nel pubblico e nel privato, a favore dell’export e delle infrastrutture.

Ci aspetta un 2020 di ancor più grande lavoro: CDP è impegnata al massimo per offrire tutto il sostegno possibile al Paese in un frangente così drammatico e difficile.

La struttura, il management, tutti gli azionisti si stanno prodigando per riuscire a mettere a terra il più rapidamente possibile ogni iniziativa che possa dare aiuto a imprese e pubbliche amministrazioni, nello spirito dell’investitore di lungo periodo con il quale CDP da sempre opera”.