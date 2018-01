Pensioni, come controllare il cedolino sul sito dell'Inps

Forse non tutti lo sanno, ma sul proprio portale l’Inps mette a disposizione degli utenti un servizio molto utile che permette ai pensionati di controllare il proprio cedolino on line. Ogni pensionato può verificare con un semplice click l'importo dei trattamenti liquidati dall’ente previdenziale ogni mese e conoscere nel dettaglio la ragione di possibili trattenute sull’assegno. Grazie al servizio - che peraltro può essere usato anche dai dispositivi mobile, ovvero smartphone e iPhone - l'utente può inoltre accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

Cedolino e certificazione unica Inps

Oltre a controllare l’importo dell’ultima pensione, l’utente può mettere a confronto due distinti cedolini e, ad esempio, recuperare e stampare la certificazione unica. L’Inps elenca nel dettaglio le funzionalità del servizio:

Cedolino pensione

Ultimo cedolino

Confronta cedolini

Visualizza cedolini

Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)

Elenco deleghe sindacali

Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici

Comunicazioni

Dettaglio recapiti

Modifica dati personali

Riepilogo dati anagrafici

Riepilogo dati anagrafici e di pagamento

Informazioni Posta Elettronica Certificata

Variazione ufficio pagatore

Visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti

Recupero Certificazione Unica

Stampa Certificazione Unica

Cedolino pensione, come accedere al servizio dell’Inps

L’Inps spiega che per accedere al servizio è sufficiente essere in possesso del codice Pin generico rilasciato dall’istituto di previdenza. In alternativa si può accedere anche indicando la propria identità digitale unica (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Maggiori informazioni sul sito dell'Inps.