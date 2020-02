Centotrenta Servicing ridefinisce la finanza strutturata con IBM Blockchain Platform

IBM e Centotrenta Servicing annunciano HyperMast STS, la piattaforma di gestione della cartolarizzazione del credito end-to-end basata sulla tecnologia blockchain di IBM, sviluppata secondo le indicazioni di Centotrenta Servicing per soddisfare le principali esigenze del settore finanziario, tra cui la qualità dei dati, la sicurezza dei processi, la tracciabilità dei flussi, la riduzione dei tempi di elaborazione e dell’utilizzo della carta.

Centotrenta Servicing, società italiana di servizi finanziari, gestisce attualmente circa 200 operazioni di cartolarizzazione per un ammontare di asset gestiti pari a 15,6 miliardi di euro. Nel suo ruolo di servicer iscritto all’albo degli Intermediari Finanziari, Centotrenta Servicing è responsabile della gestione del flusso di asset a portafoglio, dell'incasso dei crediti, della fornitura di servizi di cassa e di pagamento e del monitoraggio della conformità dell'operazione di cartolarizzazione rispetto alla normativa vigente e al prospetto informativo.

La piattaforma HyperMast STS ha l'obiettivo di fornire al mercato finanziario uno strumento per connettere l'intero ecosistema coinvolto nelle operazioni di cartolarizzazione e consentire ai vari attori di interagire nelle diverse fasi in modo trasparente, sicuro e tracciabile.

Basata su tecnologia Distributed Ledger Technology (DLT), HyperMast STS offre reali vantaggi per gli stakeholder delle operazioni, fornendo loro un miglior livello di interazione, una maggiore condivisione dei processi e fiducia negli stessi, oltre che un più elevato grado di garanzia degli asset finanziari.

Oltre ai partner tecnologici IBM e Blockchain Reply, società del Gruppo Reply specializzata in progetti innovativi basati sulla tecnologia DLT, fanno parte dell’ecosistema guidato da Centotrenta Servicing, BNP Paribas Securities Services come banca depositaria e paying agent, altre banche, advisor e prestigiosi studi legali.

La scelta di IBM Blockchain Platform poggia i propri razionali sulle caratteristiche di robustezza e affidabilità che le consentono di realizzare ambienti DLT permissioned coniugando efficienza, versatilità operativa in un modello di cloud ibrido e controllo della privacy dei dati.

La piattaforma si occupa dei processi fondamentali nelle operazioni di cartolarizzazione, come la compilazione e la firma dei contratti iniziali (blocco cessione) e dei contratti sottostanti le attività di emissione dei titoli (blocco emissione) mediante una prima definizione di “smart contract”.

Il prototipo è stato completato a novembre 2019 e ha affrontato diversi temi chiave, relativi alla sicurezza e alla tipologia di utenti, alla protezione dei dati, e ai meccanismi di firma digitale, che consentono ai vari attori di sottoscrivere il regolamento della piattaforma Hypermast STS e di effettuare l'onboarding in base al proprio ruolo, oltre a definire e mappare tracciati e flussi necessari per interagire con i sistemi messi a disposizione da parte del Regolatore.

A partire da febbraio 2020, il progetto per la piattaforma Hypermast STS entra in una fase di industrializzazione per accogliere ulteriori partecipanti all’ecosistema, tra cui paying agent, originator, servicer, intermediari, istituti di credito, investitori, studi legali e aziende tech.