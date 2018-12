Prima il cesto, poi il licenziamento: Natale amaro per 40 lavoratori

Il regalo dell'azienda, poi la beffa. Non c'è Natale più amaro di quello toccato ai lavoratori di un'azienda di Marnate, in provincia di Varese, la Hammond Power Solutions, controllata dall'omonima multinazionale canadese, tra le più rinomate nel settore della produzione di trasformatori. Prima di Natale i 40 lavoratori hanno ricevuto il consueto dono natalizio dell'azienda, il classico cesto natalizio con diversi prodotti alimentari.

Ma purtroppo per loro la vera sorpresa, se così si può definire, è arrivata dopo. Infatti, al cesto di Natale ha fatto seguito la lettera di licenziamento per tutti e 40 i dipendenti.

Una decisione che, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stata presa in base ad un cambio di strategie della proprietà, che in Italia ha due stabilimenti, quello di Marnate, in cui vi è anche la sede europea e un secondo a Meledo, in provincia di Vicenza.

Il gruppo Hammond Power Solutions non è certo un'azienda da poco, anzi. Quotata alla Borsa di Toronto, nel Nord America è leader del mercato e oltre ai due stabilimenti in Italia ne ha diversi negli Stati Uniti, in Messico ed in India.

In origine l'azienda si chiamava Marnate Trasformatori, poi se anni fa, nel 2012 arrivò la proprietà canadese e decise di acquistarla. I sindacati avevano già in agenda un incontro con la dirigenza per discutere del nuovo contratto, ma alla luce degli ultimi avvenimenti dovranno invece negoziare con la società per evitare questo licenziamento di massa. Intanto, diversi dipendenti hanno utilizzato i social network per denunciare la situazione, come ad esempio Gabriele Cobodi, che ha postato sul suo profilo Facebook un'immagine che ritrae i cartelloni di protesta affissi all'ingresso dello stabilimento di Marnate.