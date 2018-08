Un generale della Finanza a capo dell'Agenzia delle Entrate: chi è Maggiore, il nuovo 'mister Fisco'

Il nuovo 'mister Fisco' ha un volto e un nome: si tratta di Antonino Maggiore. Indicato durante il Consiglio dei ministri come capo dell'Agenzia delle Entrate, Maggiore prende il posto del direttore Ernesto Maria Ruffini, che era stato ad di Equitalia nel giugno del 2015, prima di diventare capo della macchina del fisco da luglio 2017, prendendo il posto dell'allora direttrice Rossella Orlandi. Sempre nello stesso periodo Ruffini era diventato anche presidente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ossia l'ente che aveva preso il posto di Equitalia. Adesso, il nuovo 'mister Fisco' sarà Maggiore, generale della Guardia di Finanza con tre lauree. Ecco il suo profilo.

Chi è Antonino Maggiore

Chi è il nuovo 'mister Fisco'? Tre lauree (tra cui giurisprudenza, scienze politiche e e scienze della sicurezza economico-finanziaria), il generale della Guardia di finanza, secondo quanto si legge sul sito della Gdf, è al comando del reparto regionale del Veneto. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Cdm, come il prossimo direttore dell'Agenzia delle Entrate, al posto di Ernesto Maria Ruffini. Nato a Cormons il 30 settembre di 58 anni fa, ha frequentato l’accademia del corpo dal 1979 al 1983 e il corso superiore di polizia tributaria” negli anni 1993-1995. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando, in reparti operativi e di istruzione, ed un incarico di staff. Un profilo di 'garanzia ed esperienza', come confermato dalle parole del vicepremier Luigi Di Maio.