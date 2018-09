Chiude l'unico stabilimento italiano di caffè Splendid e Hag: 57 licenziamenti

I sindacati Flai Cgil e la Uila Uil di Torino sono in agitazione dopo la notizia della chiusura dello stabilimento Jde di Andezeno, che si traduce nel licenziamento di ben 57 dipendenti. Le produzioni verranno spostate, nel 2019, negli altri stabilimenti europei.

La Jde ha annunciato di attivare già da oggi, martedì 25 settembre, l’apertura della procedura di licenziamento collettivo e la cessazione di tutte le attività dal 1 gennaio 2019. Le Organizzazioni Sindacali “ritengono che la scelta di chiudere il sito produttivo sia una scelta scellerata” e aggiungono: “In quello stabilimento si producono due prodotti storici per il mercato italiano, il caffè Splendid e l’Hag”.

Flai Cgil, Uila Uil e Rsu chiedono l’immediato ritiro dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo, chiedono di riaprire un tavolo sindacale per trovare soluzioni e risposte che prevedano il mantenimento dell’occupazione nell’unico stabilimento Splendid e Hag in Italia, quello di Andezeno, in provincia di Torino.

Lo sciopero

Continuano le sigle sindacali: “Già da subito si indice lo sciopero per tutti i turni per i giorni 25 e 26 settembre e contestualmente chiederemo l’attivazione dei tavoli istituzionali, a partire dalla Regione Piemonte”