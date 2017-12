Nel 2032 Cina prima potenza economica del mondo: Italia fuori dalla top ten

La tendenza in atto è semplicemente inarrestabile.

La Cina supererà gli Stati Uniti nel 2032, diventando così la prima potenza economica al mondo. Inoltre già dal 2018 l'India supererà Regno Unito e Francia affermandosi come il quinto colosso mondiale.

Lo rivela il Center for Economics and Business Research, secondo il quale nel 2032 la Corea del Sud e l'Indonesia entreranno nella top ten, sostituendo Italia e Canada.

I prossimi 12 mesi segneranno un momento importante nella corsa delle economie asiatiche alla conquista del mondo: tre delle cinque grandi economie del pianeta saranno asiatiche, Cina, India e Giappone.

In ogni caso gli Stati Uniti restano oggi per distacco la prima economia del mondo. Almeno per i prossimi 15 anni.