CinemaDays, per 4 giorni biglietti a 3 euro: come trovare tutte le sale aderenti

Quattro giorni di cinema a 3 euro, da oggi al 12 aprile. Al via oggi i CinemaDays, l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, insieme ai produttori, distributori ed esercenti cinematografici.

Sul sito cinemadays.it le informazioni e l'elenco in continuo aggiornamento dei cinema aderenti in tutta Italia, con film italiani e stranieri premiati nelle principali rassegne internazionali.

È un’iniziativa promossa da Produttori, Distributori ed Esercenti Cinematografici in collaborazione con il Ministero.

CinemaDays 2018: tutte le date

E' stato notevole il successo di Cinema2day, che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, per 9 appuntamenti mensili, ha portato al cinema 8 milioni di persone ad un prezzo speciale. Così il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a Produttori, Distributori ed Esercenti Cinematografici, lancia una nuova iniziativa dedicata ai film in sala.

CinemaDays 2018 prevede, tra aprile ed ottobre, ben 15 giorni con ingresso in tutte le sale aderenti al prezzo speciale di 3 euro, in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Saranno escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Non è tutto qui: la grande novità dei CinemaDays 2018 è la settimana di agosto interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica: appuntamento fissato dal 9 al 15 agosto.

“Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. 15 giorni di cinema a tre euro e una intera settimana ad agosto dedicata alle anteprime. Sono sicuro che anche questa promozione riscontrerà grande successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani”, commenta il ministro Dario Franceschini.