Il deputato della Lega Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, poco fa ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 ha difeso il programma del governo ma ha pronunciato una frase destina a far discutere per un duplice motivo: a pronunciarla è il consigliere economico di Salvini e in secondo perché paventa una delle grandi paure degli investitori internazionali, ovvero l'uscita dell'Italia dall'euro. (Ricordate il famoso "Piano B" del ministro Savona?)

“Sono straconvinto che l’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi" spiega Claudio Borghi che poi argomenta.

"Il fatto di avere il controllo sui propri mezzi di politica monetaria è condizione necessaria - ma non sufficiente - per realizzare l’ambizioso ed enorme programma di risanamento. Ma per fare questo passo ci vuole accordo e consapevolezza da parte dei cittadini."

Borghi poi chiarisce: "L'uscita dell'Italia dall'euro non è nel contratto di Governo"

Notare: per aver detto la stessa cosa che ripeto ogni giorno: "io sono convinto che l'Italia starebbe meglio con la sua moneta PERÒ la cosa non è nel contratto di governo". Ovviamente la seconda parte non si cita. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 2 ottobre 2018

L'economista del Carroccio poi difende il piano italiano di aumento del deficit: "Avessimo voluto andare oggettivamente allo scontro con l’Unione europea per arrivare a questo risultato, avremmo dichiarato il 3,1 come deficit, non il 2,4.

"In realtà noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po’ meglio”.

Direi che in questa frase probabilmente "in cognac veritas" c'è tutta la natura dittatoriale e liberticida dell'UE eurista. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. pic.twitter.com/IEc41mRo36 — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 1 ottobre 2018

Intanto dopo la mediazione tentata da Tria in sede di Eurogruppo in Lussemburgo si alzano i toni dello scontro tra Italia ed Europa. "Se l'Italia vuole un trattamento particolare, vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi" ha detto il presidente della Commissione Ue Junker. Palazzo Chigi chiede "dialogo senza pregiudizi", mentre Salvini alza i toni: "Non ci fermeranno".

Intanto l'agenzia di rating Moody's in un rapporto pubblicato oggi spiega come l'Europa non sia preparata ad affrontare un altro forte rallentamento dell'economia che metta alla prova il sistema finanziario.

"Sarà più esposta a una nuova eventuale crisi nonostante dopo l'ultima recessione gli emittenti abbiano beneficiato di condizioni del credito favorevoli e le banche abbiano rinforzato la loro solidità patrimoniale"

Ad incalzare l'asse anti Junker è Alberto Bagnai, teorico no euro del Carroccio.