Crisi Comdata, 200 lavoratori rischiano il posto

Sciopero e protesta, ma per i lavoratori Comdata il futuro rimane un punto interrogativo. Sono circa 200 i dipendenti della sede di Ivrea, in provincia di Torino, che rischiano di perdere il posto nell'azienda che occupa di call center e servizi telematici. Durante l'incontro avvenuto fra i sindacati e i vertici dell'azienda ieri, martedì 8 gennaio, nella sede di Confindustria Canavese, Comdata ha confermato la strada intrapresa nel mese di dicembre: una procedura di solidarietà per un anno per tutti i lavoratori della sede di Ivrea oppure un esubero di 200 dipendenti, con la possibilità di ricollocazione.

Due proposte che le sigle sindacali che si stanno occupando della vertenza hanno rispedito al mittente, soprattutto per quanto riguarda i contratti di solidarietà e l'eventuale ricollocazione, sottolineando l'inesistenza di nuovi clienti in grado permettere ai dipendenti di conservare il posto di lavoro.

Comdata, la protesta dei lavoratori

Situazione che ha già spinto i dipendenti a diverse ore di sciopero prima di Natale. Ieri, martedì 8 gennaio, nella sede di Confindustria Canavese è avvenuto l'incontro fra i sindacati e i vertici dell'azienda mentre fuori era in corso la protesta dei lavoratori. I sindacati hanno respinto sia gli esuberi che i contratti di solidarietà, sottolineando l'inesistenza di nuovi clienti in grado di riassorbire i clienti. Mentre si svolgeva l'incontro circa 300 lavoratori hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria Canavese con il terzo sciopero organizzato dall'inizio della vertenza.

All'incontro ha partecipato anche l'assessore regionale Gianna Pentenero, che si sta impegnando per scongiurare un triste epilogo per 200 famiglie: “L’incontro presso l’assessorato regionale al Lavoro si propone di fare chiarezza sulle intenzioni del gruppo e valutare insieme alle parti ogni possibile azione per salvaguardare i posti di lavoro”.

Crisi Comdata, i prossimi appuntamenti

Mentre si rincorrono voci contrastanti sulla possibile perdita da parte di Comdata della commessa con Tim, sono diversi gli incontri in programma per trovare una soluzione a questa situazione. Lunedi 14 gennaio alle ore 10 si svolgerà un tavolo regionale, mercoledì 16 ci sarà l'incontro al ministero del Lavoro, mentre giovedì 24 gennaio è in agenda quello alla Regione Piemonte a Torino.