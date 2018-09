Come andare prima in pensione

Pensione, come andarci prima? E' la domanda che molti italiani si fanno di questi tempi. Nel nostro Paese, l'età pensionabile è fissata a 66 anni e 7 mesi ma dall'anno prossimo si avrà un cambiamento, visto che si passerà a una cifra tonda - 67 anni - per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita. Il governo, intanto, è impegnato in una riforma delle pensioni per favorire l'uscita anticipata del lavoro, la famosa Quota 100. In attesa di scoprire i prossimi sviluppi, valgono intanto però alcune opzioni per anticipare l'uscita dal lavoro, come spiega il sito Money.it.

Pensioni, ultime notizie e Quota 41

Per i lavoratori precoci, ossia quelli che hanno iniziato a lavorare a 18 anni e hanno maturato 12 mesi di contributi prima del compimento del 19esimo anno, è prevista la cosiddetta "Quota 41": ossia è possibile andare in pensione a 59 anni con soli 41 anni di contributi. Questa opzione, spiega l'Inps, è arriva dal maggio 2017 e riguarda sia gli uomini sia le donne.

Pensione anticipata

Non è richiesto invece alcun requisito anagrafico per la pensione anticipata Inps. Bastano infatti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per poter andare in pensione. Ad esempio, un uomo che ha iniziato a lavorare a 19 anni (e quindi non è considerato un lavoratore precoce per accedere alla quota 41) può andare in pensione a 61 anni e 10 mesi, mentre una donna può lasciare il lavoro a 60 anni e 10 mesi. La pensione anticipata Inps per sia per chi ha un'anzianità contributiva precedente al 1995 sia per chi quelli che hanno iniziato a maturare contributi dopo quella data.

La domanda per la pensione anticpata può essere presentata tramite web, sul portale dell'Inps, al telefono (numero gratuito da rete fissa 803164, a pagamento da rete mobile allo 06164164) o tramite enti di patronato e intermediari autorizzati dell'istituto di previdenza nazionale. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione anticipata contributiva

C'è anche una terza opzione, forse meno conosciuta, per l'uscita anticipata dal lavoro. E' la pensione anticipata contributiva, che consente a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 di andare in pensione con soli 20 anni di contributi - come già avviene per la pensione di vecchiaia - ma con tre anni di anticipo. In questo caso infatti l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 7 mesi (ma dal 1 gennaio 2019, sempre per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita, salirà a 64 anni). Per richiederla sono previsti requisiti ben precisi.

Oltre alla soglia d'età stabilita e ai 20 anni di contributi effettivamente versati (dal datore di lavoro o dallo stesso lavoratore, se autonomo), l'ammontare della prima rata della pensione calcolata con il sistema contributivo deve essere pari o superiore del 2,8% all'importo mensile dell'assegno sociale. Come ricorda Money.it, questa opzione riguarda prevalentemente chi ha avuto una carriera lavorativa caratterizzata da una retribuzione medio-alta: stando per il 2018 il valore di 453 euro per l'assegno sociale, l'importo della prima rata della pensione deve superare i 1.268,40 euro.

Pensione di vecchiaia e quella contributiva

Infine c'è la pensione di vecchiaia, quella appunto che consente di smettere di lavorare una volta raggiunti i 66 anni e 7 mesi (che poi diventeranno 67 nel 2019). Esiste però anche un'opzione contributiva della pensione di vecchiaia: bastano solo 5 anni di contribuzione effettiva ma bisogna avere 70 anni e 7 mesi.