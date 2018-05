Come pubblicizzare la tua azienda grazie ai follower Instagram

In che modo puoi usare Instagram per far crescere il tuo business?

Semplice! Aumentando il numero di follower Instagram e likes alle tue foto.

In questo articolo vedremo 12 suggerimenti che potrai mettere subito in pratica per aumentare follower Instagram e di conseguenza aumentare i tuoi clienti e giro d'affari.

PERCHÈ È IMPORTANTE AUMENTARE I FOLLOWER INSTAGRAM

Instagram è uno dei siti di social network più popolari del pianeta, con oltre 200 milioni di membri mensili attivi che condividono 60 milioni di immagini e 1,6 miliardi di mi piace al giorno. I tassi di coinvolgimento dei marchi sulla maggior parte dei social network sono inferiori allo 0,1%, ma Instagram li supera tutti. Il tasso medio di coinvolgimento di Instagram per i brand in uno studio di Forrester del 2014 è stato epico 58 volte superiore rispetto a Facebook.

12 CONSIGLI PER OTTENERE PIU' FOLLOWER INSTAGRAM

1. Promuovi il tuo hashtag dedicato sui tuoi altri profili social, sul tuo sito web e sulle tue email

È bello che tu abbia creato un hashtag per la tua azienda, ma chi lo sta usando per condividere contenuti su di te? Assicurati che sia nel tuo profilo, ma porta il gioco offline. Fai stampare l'hashtag sulle ricevute, sugli annunci stampati, sulla segnaletica nel tuo negozio e negli eventi pertinenti.

Se sei in radio e in TV, indirizza le persone ad utilizzare l'hashtag. Integra le campagne online e offline assicurandoti che sia presente sui tuoi altri profili social, sul tuo sito web e nelle tue e-mail. Non sperare che le persone lo trovino da sole.

2. Usa il tuo link bio per indirizzare il traffico verso i tuoi contenuti più recenti o più popolari

La biografia del tuo profilo Instagram è come se fosse la home page del tuo sito web, fai quindi in modo di aggiornarla almeno ogni 2 settimane. Inoltre è importante che il link cliccabile che si trova nella biografia non si colleghi sempre e comunque alla home page del tuo sito, ma è bene usare il link anche per indirizzare il traffico verso il tuo contenuto più recente o più popolare.

3. Scrivi didascalie descrittive. Lo storytelling contribuirà a generare coinvolgimento e condivisione

Un'immagine vale più di mille parole, ma non puoi saltare completamente le parole. Usa quindi lo storytelling insieme alle foto di Instagram per generare coinvolgimento e condivisione.

4. Rimuovi le foto con tag indesiderati dal tuo profilo

Se vuoi solo mostrare i migliori contenuti generati dagli utenti su di te o sul tuo marchio sul tuo profilo Instagram, puoi farlo. E' infatti possibile rimuovere completamente le foto taggate dal sito, scegliendo "Modifica tag", selezionando quelle che si desidera rimuovere e scegliendo "Nascondi dal profilo" (potrebbe essere necessario confermare).

5. Acquista servizi di aumento followers reali

Acquistare servizi di aumento followers e fans reali è il metodo più veloce e sicuro per veder crescere il proprio seguito su Instagram. Agenzie web specializzate e altamente professionali come l'Agenzia SWJ Web Marketing raggiungibile al sito web www.marketing-seo.it sono in grado di offrire servizi di incremento follower reali e di like ad una o più foto. L'agenzia SWJ Web Marketing garantisce un servizio di aumento follower molto efficace, in quanto si tratta di utenti reali ed unici che vengono ottenuti tramite la promozione su un network di siti web di notizie di ogni tipo. Il rischio quando si comprano queste tipologie di servizi è di imbattersi in agenzie poco professionali che vendono servizi di aumento follower non reali, ma generati tramite bot.

6. Approva i tag fotografici prima che il contenuto venga visualizzato sul tuo profilo

Parlando di un maggiore controllo su quali foto taggate appaiono sul tuo profilo, puoi modificare le impostazioni di Instagram in modo che le foto taggate non vengano mostrate a meno che tu non le approvi prima. Lo troverai in "Opzioni", "Foto in cui ci sei tu" e "Aggiungi manualmente". Si dovrebbe assolutamente impostare questa opzione per evitare situazioni potenzialmente imbarazzanti che potrebbero incidere negativamente sul numero di follower.

7. Sviluppa il tuo stile Instagram unico e riconoscibile

Fai in modo che i tuoi post si distinguano dagli altri e che siano subito riconoscibili a colpo d'occhio dai tuoi follower.

8. Usa un invito all'azione per dire alle persone cosa vuoi che facciano con i tuoi post. Trova modi intelligenti per convincere le persone a condividere i tuoi contenuti

Instagram, come altri social network, è una conversazione, non una piattaforma di trasmissione. Quale azione vuoi che le persone facciano sul tuo post? Se non lo sai, scoprilo subito. Spesso, questa chiamata all'azione porta abilmente le persone a condividere o distribuire viralmente il contenuto del post.

9. Partecipa alle conversazioni più popolari

Tieni d'occhio gli hashtag di attualità e trend più rilevanti. Partecipa a queste conversazioni per avere di fronte più persone possibile.

10. Rispondi sempre alle domande e commenti

E' ormai un fatto certo che se si risponde ai commenti e alle richieste dei follower, questo ha come effetto una maggiore interazione e quindi si avranno più condivisioni, follower e likes. E' di fondamentale importanza creare un rapporto di vicinanza con i propri follower, compartecipare, diffondendo il senso di una grande community on line.

11. Fai pubblicità a pagamento

Per poter beneficiare del servizio di annunci pubblicitari di Instagram è necessario avere un profilo Instagram aziendale. Instagram offre gli stessi efficaci strumenti pubblicitari di Facebook, quindi puoi configurare, eseguire e monitorare le campagne come avviene per la pubblicità di Facebook.

12. Fai promozione su altri social network

Il marketing cross-channel nei social media è vitale per i like su Instagram. Hai un account Facebook, Twitter, LinkedIn o Snapchat? Promuovi il tuo profilo Instagram su tutti questi canali. L'ideale è di promuovere il profilo su questi altri canali almeno due volte a settimana per catturare il maggior numero di likes.

Conclusione

Promuovere la propria attività su Instagram è diventato un must, questo vale sia per le grandi aziende sia per le piccole imprese. Maggiore è il numero di follower e likes, migliore sarà il segnale sociale che manderai al tuo pubblico e ai tuoi clienti.

Più ampio è il tuo seguito sociale, più forte e attraente è il tuo marchio. Mettendo in pratica i suggerimenti di questo articolo potrai iniziare subito a veder crescere i tuoi follower Instagram.