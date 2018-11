Ici non versata dalla Chiesa: per ora non cambia nulla

"Da sola questa decisione non consente direttamente ai Comuni di recuperare gettito e soldi per l'Ici non versata, piuttosto sanziona l'Italia per una norma del 2012 per aiuti di Stato. Non ci sono conseguenze immediate e concrete perché io, per esempio, ad Ascoli Piceno non posso pretendere da una Onlus che ha gestito una casa di riposo in forma commerciale risorse non corrisposte dal 2007 al 2011. Anche per questa ragione Parlamento e governo devono varare una norma che regoli il recupero di tali risorse. La sentenza non opera in maniera diretta e immediata". Così, in un'intervista ad Avvenire, il delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per il Fisco locale e sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, spiega la sentenza della Corte di Giustizia europea sull'Ici non pagata dalla Chiesa.

"La sentenza riguarda esenzioni che hanno operato tra il 2007 e il 2011 e non interferisce su ciò che è accaduto dopo il 2012, quando la questione si chiuse e con un decreto del governo Monti che ha disciplinato in modo esauriente in materia", prosegue il sindaco, per il quale con la sentenza "bisogna essere consapevoli che il rischio che saltino servizi" svolti da no profit sul welfare "c'è e va scongiurato: "il governo tenga presente questa potenziale problematica e faccia in modo che eventuali recuperi non abbiano effetti negativi su queste realtà e, di conseguenza, sui servizi ai cittadini. Che vanno garantiti".

"Sulle stime eviterei di azzardare numeri precisi", conclude Castelli, e i 4-5 miliardi di euro di Ici che sarebbero stati scontati a tutti gli enti non profit sono una previsione che "fu elaborata nel 2012 dall'allora presidente dell'Anci Graziano Delrio e in cui si ipotizzavano volumi massimi di recupero. Si tratta sicuramente di aggiornare e approfondire una stima datata e su cui bisogna essere molto cauti".