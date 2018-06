Nessuna offerta, la Comital è fallita: più di 100 posti di lavoro a rischio

Non sono arrivate offerte. La Comital di Volpiano, azienda leader nel settore del laminato in alluminio che occupa circa 110 dipendenti, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Ivrea. Lo rende noto la Fiom-Cgil.

Comital, nessuna offerta: l'azienda è fallita

Dopo le battaglie dei lavoratori degli ultimi mesi, alla proprietà non è giunta alcuna offerta d’acquisto (entro il 6 giugno, termine per la presentazione delle offerte) per cui i giudici hanno rigettato l'ipotesi dalla continuità produttiva - avanzata dalle organizzazioni sindacali-, che avrebbe mantenuto in attività l'azienda, anche se soltanto in modo parziale.

110 posti di lavoro

La Fiom Cgil chiede al tribunale di riconsiderare la decisione e insieme ai dipendenti deciderà nelle prossime ore le ulteriori iniziative di protesta. Tutti i 110 lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria fino a novembre.

Sindacati: "Inaccettabile"

"Questa decisione - affermano Federico Bellono, segretario provinciale e Julia Vermena, responsabile della Comital della Fiom - è inaccettabile perché non tiene conto né delle pur residue prospettive industriali né della drammatica situazione dei lavoratori, fin qui tutelati da una cassa integrazione che dovrebbe proseguire fino a novembre". "Insieme ai lavoratori, - proseguono Bellono e Vermena - che proprio un anno fa erano stati a lungo davanti ai cancelli dell'azienda per scongiurarne la chiusura, decideremo nelle prossime ore tutte le iniziative affinché il Tribunale riconsideri la sua decisione".

La situazione era precipitata la scorsa estate, quando la proprietà francese aveva dichiarato il licenziamento collettivo e la chiusura per cessata attività. I lavoratori hanno lottato a lungo, fino a ottenere della cassa integrazione straordinaria. Ma da novembre in poi il loro futuro è un gigantesco punto di domanda.

La storia

La Comital era stata acquistata dai francesi della Lamalù soltanto del 2015, ma come mai dopo neanche due anni si è deciso di chiudere i battenti? Una domanda a cui ha risposto qualche mese fa sempre Bellono: “Non è semplice fermarsi a capire. E' evidente che i francesi hanno sottovalutato la difficoltà gestionali di un impianto del genere”.

“Inoltre – continua Bellono – c'è un pensiero condiviso anche dai lavoratori: la situazione è iniziata a peggiorare per la cattiva gestione dei francesi, che hanno affidato l'impianto a delle persone di fiducia in Italia, disinteressandosi di quello che stava accadendo. Poi, vista la complessità di questa realtà e il fatto che Lamalù opera in un altro settore, hanno convinto i proprietari francesi a optare per la liquidazione”.