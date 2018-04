Il Comune di Napoli assume: 150 posti a disposizione, come candidarsi

Buone notizie per chi sta cercando lavoro nel napoletano: il Comune di Napoli assumerà 150 persone attraverso una selezione pubblica per titoli ed esame. I dipendenti assunti avranno un contratto a tempo determinato per le seguenti posizioni: 54 assistenti sociali (categoria D1), 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1), 50 educatori professionali (categoria D1), 7 istruttori direttivi informatici (categoria D1) ed inoltre, a tempo determinato e parziale al 50% di 21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1), in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149 del 06/04/2018 con le quali sono state confermate le assunzioni a tempo determinato finanziate nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) "Inclusione".

Come e quando candidarsi

Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 28 maggio 2018. Per eventuali richieste o chiarimenti è stata predisposta una mail: portaleselezioni@comune.napoli.it.

La candidatura va inviata esclusivamente via web al portale delle selezioni del Comune di Napoli, raggiungibile al seguente link.

Il Comune di Napoli assume: le posizioni libere

Ecco il riepilogo delle figure professionali ricercate dal Comune di Napoli:

n. 54 Assistenti Sociali (categoria D1 – cod. ASTD) a tempo pieno

n. 37 Istruttori Direttivi Amministrativi (categoria D1 – cod. IDATD) a tempo pieno

n. 50 Educatori Professionali (categoria D1 – cod. EDUTD) a tempo pieno

n. 7 Istruttori Direttivi Informatici (categoria D1 – cod. INFTD) a tempo pieno

n. 21 Istruttori Direttivi Psicologi (categoria D1 – cod. PSITD) a tempo parziale al 50%

