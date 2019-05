"Rivoluzione" supermercati: Conad e Auchan, da oggi cambia tutto

Per la grande distribuzione organizzata italiana è la "notizia dell'anno". Conad si compra Auchan Italia. Il gruppo ha chiuso oggi un accordo con Auchan Retail per l'acquisizione della quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia. "Entra in Conad una parte importante dei circa 1.600 punti vendita di Auchan Retail Italia: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply, disposti sul territorio italiano, - spiega una nota - in modo complementare alla rete Conad".

L'operazione riguarda quindi decine di ipermercati e centinaia di supermercati (che fanno capo alla controllata Sma Simply). Soddisfazione palpabile nelle parole di Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad, che ha dichiarato: "Siamo soddisfatti di aver acquisito e riportato nelle mani di imprenditori italiani una rete di distribuzione di grande valore, che sta attraversando un periodo di difficoltà ma che ha grandi potenzialità ed è complementare a quella di Conad. Oggi nasce una grande impresa italiana, che porterà valore alle aziende e ai consumatori italiani".

Conad si compra Auchan Italia: "rivoluzione" supermercati

Mancano solo i dettagli finali. Per il perfezionamento dell'acquisizione servirà il via libera dell'Antitrust.

Non rientrano invece in tale operazione i supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia e i drugstore Lillapois. L'accordo prevede anche che i centri commerciali in cui sono situati i punti vendita di Auchan Retail Italia continueranno ad essere gestiti dalla società Ceetrus, che prosegue la propria attività in Italia. L'acquisizione sarà condotta da Conad con il supporto di Wrm Group, società specializzata nel real estate commerciale.

Filcams-Cgil: "Non scaricare i costi dell'operazione sui dipendenti"

Il sindacato Filcams-Cgil chiede di "attivare rapidamente un confronto con tutti gli attori di questa operazione commerciale per ottenere garanzie sul futuro dei quasi 20mila addetti interessati dal passaggio. Non è accettabile che questa acquisizione possa determinare esuberi e licenziamenti o anche sensibili peggioramenti delle condizioni attuali di lavoro". Così, poco dopo l'annuncio ufficiale della cessione a Conad delle attività di Auchan in Italia, il sindacato dei lavoratori del terziario della Cgil chiede un confronto per la tutela dell'occupazione dei lavoratori del Gruppo Auchan.

"Mancava solo -conferma Filcams- l'ufficializzazione dopo un rincorrersi quasi quotidiano di indiscrezioni: è stato raggiunto un accordo per la cessione a Conad del Gruppo Auchan Retail Italia ad eccezione dei 33 supermercati siciliani per i quali si rileva una manifestazione di interesse da parte di un gruppo locale. Con questa operazione Conad si propone come nuovo leader del mercato della distribuzione moderna e organizzata". "Auchan cede quindi 46 ipermercati e circa 230 supermercati (che fanno capo alla controllata Sma Simply). Il gruppo registra ormai da tempo forti difficoltà economiche e perdite in termini di vendite che hanno determinato negli ultimi due anni la chiusura o la cessione a terzi di diversi punti vendita", spiega la nota firmata Filcams Cgil. "Il sindacato vuole conoscere il piano industriale di Conad e le intenzioni dell'impresa rispetto al mantenimento del perimetro della rete vendita acquisita dalla multinazionale francese", ribadisce il sindacato di settore della Cgil. "Anche il ministero dello Sviluppo economico può e deve giocare un ruolo importante per impedire che i costi di questa operazione si scarichino sui dipendenti determinando una crisi occupazionale dal forte impatto sociale", conclude la Filcams Cgil.

Supermercati, Conad diventa leader. Auchan dà l'addio all'Italia

Con l'acquisizione delle attività di Auchan in Italia, Conad diventerà leader di mercato. Al momento è il secondo 'retailer' per grandezza nel Paese con una quota di mercato pari al 13% circa: dopo la transizione, la sua quota di mercato salirà al 19% circa. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro il secondo semestre del 2019 e solo dopo l'approvazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia. Da quel momento, Auchan uscirà completamente dal mercato italiano. Le negoziazione tra i due gruppi, si apprende, sono iniziate diversi mesi fa e sono state seguite da un memorandum e da un'intensa due diligence che ha portato all'accordo.

La decisione da parte di Auchan, che si è affidata a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank come unico advisor, è stata presa per le difficoltà di arrivare a un vero turn around in un mercato impegnativo come quello italiano. Il gruppo che nascerà dall'operazione, avrà un giro d'affari da circa 17 miliardi di euro: Auchan Retail Italia è infatti il quinto operatore della gdo in Italia, con una quota di mercato del 6% e un giro d'affari di 3,7 miliardi di euro nel 2018. I suoi dipendenti sono 18mila. Conad, nel 2018, ha generato ricavi per 13,4 miliardi di euro, in circa 3.300 negozi.