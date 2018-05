Conad assume, offerte part time e full time tra sedi e negozi

Conad è in cerca di personale. Il noto marchio commerciale, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è una società nella grande distribuzione organizzata, con punti vendita dislocati da Nord a Sud, su tutto il territorio italiano.

Come succede per la maggior parte delle aziende, anche sul sito ufficiale della Conad è possibile trovare le posizioni aperte in cui l'azienda sta cercando personale. Nella sezione 'Lavora con noi' sono elencate tutte le offerte al momento disponibili, il tipo di mansione, la zona e la scadenza entro cui presentare domanda.

Al momento le offerte lavorative che riguardano Conad sono diverse e dislocate in varie regioni tra cui l'Emilia Romagna, il Piemonte e l'Umbria. Le opportunità riguardano sia lavori nelle sedi amministrative che nei punti vendita.

Conad, assunzioni nei negozi

Le assunzioni nei negozi sono sia part time che full time, in base alle differenti offerte: si va dall'addetto Gastronomia a tempo pieno richiesto a Modena fino all'addetto Pasticceria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia, passando anche per l'addetto al banco Salumeria per un punto vendita nella provincia di Novara.

Conad, assunzioni in sede

Nelle sedi Conad vengono svolte principalmente funzioni amministrative, commerciali, di marketing e comunicazione, di gestione e controllo dei processi distributivi. Le sedi amministrative in cerca di personale sono le seguenti:

CONAD - Consorzio Nazionale - Via Michelino, 59 - 40127 Bologna (BO)

COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI - Via Mercanti, 3 Zona comm.le - 47100 Forlì (FC)

COMMISSIONARIA OSSOLA - Via Chavez, 10 - 28865 Crevoladossola (VB)

CONAD ADRIATICO - Via Manzoni, 14 - 63030 Monsampolo del Tronto, Frazione Stella (AP)

CONAD CENTRO NORD - Via Kennedy, 5 - 42040 Caprara di Campegine (RE)

CONAD DEL TIRRENO - Via Bure Vecchia Nord, 10 - 51100 Loc. S. Agostino (PT)

CONAD SICILIA - C.da Fargione aggl. ind. Modica-Pozzallo - 97015 Modica (RG)

NORDICONAD - Via Danimarca,80 - 41100 Modena (MO)

PAC2000A - Via del Rame - 06077 Ponte Felcino (PG)

Offerte di lavoro Conad: come candidarsi

Presentare la propria candidatura è molto semplice: basta visitare la sezione 'Lavora con noi' del sito Conad, in cui sono elencate tutte le posizioni libere al momento disponibili. Individuata quella che più ci interessa basta cliccare su 'continua', per accedere ai dettagli dell'offerta. Nella stessa pagina è possibile vedere il tasto 'candidati per questa posizione', in cui si può inviare il proprio curriculum vitae, in attesa di un responso.

Ecco tutte le offerte di lavoro Conad nei punti vendita:

Addetto/a Gastronomia/Cucina Addetto/a Gastronomia/Cucina part time

Riferimento: 07/GDMO0418E Continua ADDETTO ORTOFRUTTA PART TIME ADDETTO ORTOFRUTTA PART TIME

Riferimento: 07/GDMO0418D Continua Addetta/o al Banco Salumeria/Gastronomia Addetta/o al Banco Salumeria/Gastronomia

Riferimento: 07/030418 Continua ADDETTO/A PANETTERIA ADDETTO/A PANETTERIA PART TIME

Riferimento: 07/GDMO0418B Continua ADDETTO/A GENERI VARI con esperienza ADDETTO/A GENERI VARI con esperienza

Riferimento: 07/GDMO0418C Continua