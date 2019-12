Concorsi pubblici, 50 assunzioni a tempo indeterminato per lavorare con l'estero

Concorsi, importanti novità in arrivo. Chi mirava ad un posto pubblico troverà nella manovra finanziaria interessanti opportunità. Se infatti un emendamento alla manovra ha cancellato i vincoli sulle vecchie graduatorie rimettendo in predicato di assunzione gli idonei ai concorsi fino al 2011 (qui il dettaglio), verrà aperto il reclutamento di un contingente di nuove figure professionali con specifiche competenze tecnico-scientifiche e linguistiche.

Per chi conosce il cinese e sa parlare il mandarino, si potrebbero aprire le porte dell'istituto nazionale per il commercio estero.

È stato infatti approvato dalla commissione Bilancio del Senato il via libera all'Agenzia per la promozione all'estero a bandire concorsi, già nel 2020, per l'assunzione di 50 professionisti a tempo indeterminato. A tal fine vengono autorizzate per il 2020 spese per 951.667 euro e di 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il reclutamento dei nuovi profili "è in particolar modo necessario - si legge nella relazione illustrativa - alla luce del fatto che gli ultimi concorsi pubblici sono stati espletati oltre dieci anni fa e che l'età media del personale ha ormai superato i 53 anni".

Le nuove assunzioni si andranno ad aggiungere a quelle già previste e nascono dall'esigenza di rendere più efficace ed efficiente l'azione di promozione delle imprese italiane sui mercati esteri. Ma anche per mettere a disposizione delle stesse imprese le opportunità offerte dalle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, i big data e la lotta all'italian sounding.

L'invito per tutti coloro che possono essere interessati è quello di consultare l'apposita sezione dedicata ai concorsi sul sito dell'agenzia.