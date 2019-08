Concorsi pubblici, il futuro incerto (e forse amaro) per migliaia di idonei

A breve per oltre 86mila persone potrebbe svanire il sogno del tanto agognato posto fisso. Tanti sono infatti gli idonei ai concorsi pubblici ma a fine settembe "muoiono" le graduatorie 2010-2014. Se infatti i circa 3mila vincitori di concorsi prima o poi saranno assunti dalle pubbliche amministrazioni - è solo questione di tempo - per gli idonei la questione è molto più complessa e spinosa, oltre che appunto incerta, visto che nel loro caso l'assunzione non è in diritto ma soltanto una possibilità. Questa la situazione che emerge analizzando il portale del ministero dedicato al monitoraggio delle graduatorie.

Concorsi pubblici e graduatorie in scadenza

Mano a mano,infatti, le graduatorie dei concorsi pubblici “vanno a morire”. Quelle antecedenti al 2010 ad esempio non sono più valide. Quelle approvate dal 2010 al 2013 invece sì – come ha stabilito la scorsa legge di Bilancio – ma gli idonei che fanno parte di queste liste dovranno passare attraverso un “filtro”: è previsto infatti un “esame-colloquio” da sostenere e poi la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria. Niente di tutto ciò invece per quanto riguarda le graduatorie del 2014, che però sono in scadenza: la data di chiusura è fissata al mese prossimo. Queste le “date di scadenza” dei concorsi successivi: le liste del 2015 “moriranno” il 31 marzo 2020, quelle del 2016 il 30 settembre 2020.

Concorsi pubblici: vincitori e idonei

Dal portale del monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle Pa emerge che le amministrazioni che risultano iscritte sono 2.016 (quindi si tratta soltanto di una parte) e ci sono 8.364 graduatorie da cui pescare, per un totale di 20.350 posti banditi. Al momento ci sono 16.913 vincitori assunti e 107.925 idonei assunti. I vincitori da assumere sono ancora 3079 mentre gli idonei per una eventuale assunzione sono 86.462. Per i tremila e passa vincitori il posto è assicurato, anche se rimane l'incognita dei tempi. Gli oltre 86mila idonei invece non posso avere certezza del posto e per una parte di loro, da settembre, dall'incertezza si passerebbe all'amara certezza di una mancata assunzione.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e ad aggiornare costantemente, laddove necessario, i precedenti dati inseriti. Il sistema consente alle amministrazioni e agli enti pubblici di ricercare informazioni nella banca dati del Portale per verificare l’eventuale esistenza di profili professionali di interesse tra i vincitori o gli idonei delle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, oltre che per controllare e consultare le informazioni sulle graduatorie concorsuali ancora vigenti.