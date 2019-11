Nuovo maxi concorso: oltre 300 posti a tempo indeterminato, si cercano laureati e diplomati

L’Aci assume personale. Due i bandi di concorso pubblicati dall'Automobile Club Italia. Le posizioni aperte sono più di 300, ma parte dei posti a concorso è riservato a personale già di ruolo nell'Aci. Uno dei due concorsi, quello da 63 posti, è aperto anche ai diplomati, mentre per il concorso da 242 posti è necessaria la laurea o il diploma di laurea vecchio ordinamento, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Aci, concorso da 242 posti: le figure richieste

Iniziamo dal concorso per 242 posti (qui trovate il bando). I nuovi assunti saranno inquadrati nell’area C, livello economico C1: ciò significa che lo stipendo dovrebbe attestarsi sui 1700 euro al mese.

Il bando prevede l’assunzione di 200 nuovi impiegati nel settore amministrativo; le altre 42 assunzioni sono riservate a candidati con competeze in altri settori: si va da dalla contrattualistica pubblica al controllo di gestione, dalla web comunication alle politiche del turismo.

Concorso Aci, le informazioni sulle posizioni aperte

Per partecipare al concorso per 200 risorse con competenze in materia amministrativa è necessaria la laurea, ma non è richiesta una specializzazione particolare. Le domande possono essere inviate fino alle ore 12 del 5 dicembre 2019. L’Aci specifica che "qualora si voglia partecipare a più selezioni dovrà essere compilata una sola domanda, fleggando all’interno della stessa la/le caselle corrispondenti a quella/e scelte dal candidato". Per i requisiti richiesti negli altri settori, vi rimandiamo al sito dell’Aci dove troverete il bando con tutte le informazioni.

I nuovi assunti presteranno servizio nelle sedi territoriali dell’ente, dislocate un po’ in tutta la penisola.

Concorso per 63 dipendenti area B: requisiti e informazioni

L'altro concorso (qui il bando) è riservato all’assunzione di 63 dipendenti inquadrati nell’ area B, livello economico B1. Per partecipare non è necessaria la laurea, ma semplicemente il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inoltrata tramite il sito dell’ACI dalle 12 dell’11 dicembre 2019 alle 11.59 del 10 gennaio 2020.

Le prove di esame sono due. La prima consiste in un questionario a risposta multipla sulle seguenti discipline.

Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e al procedimento amministrativo.

Elementi di diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati).

Elementi di informatica, con particolare riferimento agli strumenti di office automation.

Cultura generale

Lingua inglese

Quesiti di carattere attitudinale, atti a valutare le capacità logiche deduttive e linguistiche del candidato.

Le domande sono in tutto 120. I candidati avranno a disposizione un’ora di tempo.

Oltre alla prova scritta è previsto anche un esame orale. Per tutte le informazioni rimandiamo alla pagina dell’Automobile Club Italia.