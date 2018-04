L'Agenzia delle Entrate assume in tutta Italia, quattro bandi e 650 posti: le info sul concorso

L’Agenzia delle Entrate assume in tutta Italia. Sono ben 650 le posizioni aperte. Nel dettaglio sono 4 i bandi di concorso: si cercano dipendenti da assumere a tempo indeterminato, con diversi curriculum e competenze a seconda della mansione da svolgere. Le domande dovranno essere inviate entro le 23.59 del 17 maggio 2018 per tutti e quattro i bandi di concorso.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate cerca:

Agenzia delle Entrate, bando per 510 funzionari

Il primo dei quattro bandi pubblicati oggi in Gazzetta Ufficiale, ha come oggetto l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;

Il numero dei posti è così ripartito:

Emilia Romagna posti n. 60

Friuli Venezia Giulia posti n. 20

Lazio posti n. 30

Liguria posti n. 30

Lombardia posti n. 115

Marche posti n. 15

Piemonte posti n. 60

Provincia Autonoma di Bolzano posti n. 15

Provincia Autonoma di Trento posti n. 15

Toscana posti n. 60

Umbria posti n. 20

Valle d'Aosta posti n. 10

Veneto posti n. 60

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate, i requisiti

Tra i requisiti richiesti dalle Entrate c’è quello di aver conseguito un "diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge" o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L).

Le prove del concorso

La procedura di selezione prevede tre prove:

a) prova oggettiva attitudinale (consiste in un test a risposta multipla);

b) prova oggettiva tecnico-professionale;

c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Quando si conoscerà la data delle prove

Le sedi, il giorno e l’ora di svolgimento della prova oggettiva attitudinale saranno pubblicati il 5 giugno 2018 sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso per 510 funzionari va presentata utilizzando l’applicazione informatica accessibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate a questo link.

Agenzia delle Entrate, il concorso per 118 funzionari tecnici

Oltre ai 510 dipendenti dell’area amministrativo-tributaria, l’Agenzia cerca inoltre 118 funzionari tecnici "per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico". Anche in questo caso il contratto è a tempo indeterminato.

Il numero dei posti è così ripartito:

Abruzzo, n. 5 posti;

Basilicata, n. 2 posti;

Calabria, n. 4 posti;

Campania, n. 1 posto;

Emilia Romagna, n. 12 posti;

Friuli Venezia Giulia, n. 4 posti;

Lazio, n. 4 posti;

Liguria, n. 2 posti;

Lombardia, n. 26 posti;

Marche, n. 3 posti;

Molise, n. 3 posti;

Piemonte, n. 15 posti;

Puglia, n. 1 posto;

Sardegna, n. 6 posti;

Sicilia, n. 3 posti;

Toscana, n. 8 posti;

Trento, n. 1 posto;

Umbria, n. 2 posti;

Veneto, n. 12 posti;

I requisiti di ammissione

Tra i requisiti richiesti un diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, oppure laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate.

Per quanto riguarda le prove attitudinali e le modalità di presentazione delle domande, vale quanto abbiamo detto per il precedente concorso. In basso trovate invece i bandi relativi agli altri due concorsi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.