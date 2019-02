Concorso Agenzia delle Entrate, nuovo rinvio per l'esame da 510 posti a tempo indeterminato

Concorso Agenzia delle Entrate 2019: ci sarà ancora da aspettare per conoscere la data e la sede dell'esame. E' stata infatti rinviata la data in cui verranno pubblicate queste informazioni relative alla selezione pubblica dedicata a 510 posti a tempo indeterminato per l’Agenzia delle Entrate. Il concorso riguarda l’assunzione di funzionari a tempo pieno e indeterminato per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo tributaria.

Concorso Agenzia delle Entrate: la nuova data

Per novità sul concorso - indetto dal provvedimento n. 75143 del 9 aprile 2018, pubblicato il 17 aprile dello scorso anno - e per conoscere il diario e la sede della "prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale", fa sapere l'Agenzia, gli aggiornamenti "saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 29 marzo 2019" sul sito della stessa Agenzia.

Concorso Agenzia delle Entrate: i posti

Come detto in precedenza, la selezione riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di 510 dipendenti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. I funzionari selezionati verranno suddivisi tra le diverse Regioni in base ai posti liberi. Ecco quale sarà la divisione:

Emilia Romagna posti n. 60

Friuli Venezia Giulia posti n. 20

Lazio posti n. 30

Liguria posti n. 30

Lombardia posti n. 115

Marche posti n. 15

Piemonte posti n. 60

Provincia Autonoma di Bolzano posti n. 15

Provincia Autonoma di Trento posti n. 15

Toscana posti n. 60

Umbria posti n. 20

Valle d’Aosta posti n. 10

Veneto posti n. 60

Concorso Agenzia delle Entrate: l'esame

La prova selettiva si svolgerà in più fasi: si partirà da una prova oggettiva attitudinale, poi si passerà a quella oggettiva tecnico-professionale, fino ad arrivare tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.