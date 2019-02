L'Agenzia delle Entrate cerca 160 dirigenti: bando, requisiti e scadenza

Vorreste trovare lavoro all'Agenzia delle Entrate? C'è tempo fino alle 23:59 di lunedì 4 marzo 2019 per presentare domanda di partecipazione al concorso di selezione per 160 dirigenti dell'Agenzia, di cui 150 saranno destinati alla gestione, alla riscossione e contenzioso dei tributi e altri 10 per attività legate ai servizi catastali.

Ad ricordare i posti disponibili e la deadline per inviare la propria candidatura è stata la stessa Agenzia attraverso un post condiviso sul podilo Twitter ufficiale.

Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate: i due bandi

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile trovare i due bandi separati, uno relativo al reclutamento di 10 dirigenti di seconda fascia (qui il bando) da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell'Agenzia, l'altro riguardante i 150 dirigenti (qui il bando) , sempre di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza.

Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate: i requisiti

Saranno ammesse all'esame le persone in possesso dei seguenti requisiti:

i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate: come candidarsi

Trattandosi di due selezioni differenti, con tanto di doppio bando, l'Agenzia delle Entrate ha anche predisposto due diverse piattaforme telematiche attraverso cui i candidati potranno presentare le loro domande. Per l'esame da 10 posti basterà collegarsi al sito /www.10dir.it, mentre per quello da 150 la pagina da visitare è www.150dir.it. Per inviare la propria candidatura basterà registrarsi al portale e seguire la procedura guidata.