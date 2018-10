Scuola, ok al concorso per 12mila maestri diplomati e laureati: presto il bando

Concorso scuola, c'è il via libera. Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria previste dal cosiddetto decreto dignità. Partirà a breve la prova non selettiva per sanare diverse posizioni: sarà il punteggio a stabilire chi entrerà in ruolo prima. Il bando dovrebbe aprire le porte della scuola a circa 12mila maestri. Si tratta di un numero ipotizzato in base ai requisiti di ammissione al concorso, soprattutto ai due anni di precariato svolto negli ultimi otto. Ma i partecipanti potrebbero essere anche di più. La procedura si svolgerà su base regionale e sarà aperta anche agli insegnanti di sostegno, sempre di infanzia e primaria.

Concorso scuola: il bando sul sito del ministero a breve

Come si legge sul sito del Miur, il concorso prevede assunzioni sia su posti comuni che di sostegno ed è riservato a chi è in possesso del requisito di abilitazione (Laurea in Scienze della Formazione Primaria, diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) e ha svolto almeno due anni di servizio nel corso degli ultimi otto anni. Per i posti di sostegno è richiesto anche il possesso dello specifico titolo di specializzazione. Nel decreto vengono dettagliati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, la composizione delle commissioni di valutazione e i programmi di esame.

"A breve partirà anche il concorso ordinario, sempre per la scuola dell’infanzia e primaria, per il quale i miei Uffici stanno avviando le relative procedure autorizzatorie", ha detto il ministro. Il decreto per il concorso straordinario è già stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione, dopo la quale il Ministero pubblicherà il bando sul proprio sito web.

Ieri ho firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria previste dal #DecretoDignità.



Abbiamo mantenuto l’impegno preso. A breve partirà anche il concorso ordinario. https://t.co/TcjLIIO9My — Marco Bussetti (@bussetti_marco) 19 ottobre 2018