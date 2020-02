Lavorare alla Camera, nuovo concorso da 50 posti: bando e requisiti, basta il diploma

Concorso Camera 2020: nuova opportunità per lavorare in Parlamento. Dopo il bando per 30 assistenti parlamentari al Senato pubblicato lo scorso mese, sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per 50 posti da Assistente parlamentare per la Camera dei deputati.

Concorso Camera 2020: quali i requisiti

Chi potrà partecipare a questo concorso? Come è possibile leggere sul bando ufficiale, i requisiti sono diversi: i candidati dovranno avere tra i 18 e i 35 anni, e come titolo di studio basta un diploma di scuola secondaria. Ecco nel dettaglio tuti i requisiti richiesti:

la cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti politici;

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

l'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno;

il possesso dell'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi;

funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%;

funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici;

normale funzionalità degli arti superiori;

assenza di sentenze definitive di condanna.

Concorso Camera 2020: domanda e scadenze

Entro quando va presentata la domanda? La domanda di partecipazione alla selezione pubblica potrà essere inviata soltanto con modalità telematica. La data ultima per inviare la propria candidatura è il 1° marzo del 2020. La domanda va inviata attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente link raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati.

Per accedere a questa applicazione bisogna essere in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identita' Digitale. Chi non lo possiede può richiederlo seguendo le istruzioni sul sito spid.gov.it.

Per l'iscrizione al concorso è richiesto il versamento, da effettuare attraverso il sistema PagoPA, di un contributo di segreteria pari a 10 euro, che non verrà rimborsato in nessun caso.

Concorso Camera 2020 per assistenti parlamentari: le prove

Passiamo infine alla prove che dovranno sostenere i candidati. La selezione prevede una prova preliminare, tre scritte e una orale.

Come specificato nel bando, la prova preliminare consiste nella risoluzione di 60 quesiti attitudinali, suddivisi nel seguente modo:

40 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale);

20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico).

La prova è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa.

I candidati che supereranno la prova selettiva dovranno affrontare tre prove scritte:

la prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie elencate nell'allegato A, parte I. Il tempo a disposizione e' di quattro ore;

consiste nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie elencate nell'allegato A, parte I. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; la seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie elencate nell'allegato A, parte I, cosi' ripartiti: tre quesiti relativi alla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia Primo soccorso, due quesiti relativi alla materia Prevenzione incendi, due quesiti relativi a Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di quattro ore;

consiste nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie elencate nell'allegato A, parte I, cosi' ripartiti: tre quesiti relativi alla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia Primo soccorso, due quesiti relativi alla materia Prevenzione incendi, due quesiti relativi a Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; la terza prova consiste nella risposta a un questionario composto da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e dieci quesiti a risposta multipla nella medesima lingua inglese, volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione e' di novanta minuti.

Chi supererà gli scritti dovrà passare all'orale. Questa consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato su alcune materie. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.