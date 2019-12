Concorso alla Camera, parte la “caccia” al ruolo da consigliere: in 25mila per 30 posti

Concorso per consigliere della Camera dei deputati: il 2020 inizia con una delle selezioni più attese da migliaia di italiani alla ricerca di un posto di lavoro nella pubblica amministrazione. Dopo la scadenza del bando, sono in totale 25mila i candidati che si contenderanno i “soli” 30 posti da consigliere parlamentare. Con il nuovo anno il concorso entrerà nel vivo: le prove selettive si svolgeranno infatti alla Nuova fiera di Roma dal 21 al 23 gennaio 2020. Vediamo in cosa consistono le varie prove che compongono la selezione pubblica.

Concorso consigliere parlamentare: la prova selettiva

Per i 25mila candidati al concorso per consigliere parlamentare alla Camera il primo step da superare sarà la prova selettiva. Un primo grande scoglio che servirà a scremare di netto gli aspiranti consiglieri: soltanto i i primi 400 potranno infatti accedere alle prove successive. Il 30 dicembre verrà pubblicato il database dei quesiti della prova, che sarà articolata in 100 domande a risposta multipla, in cui si avrà pochissimo tempo per individuare l'opzione giusta tra quelle disponibili.

Concorso consigliere parlamentare: esame in sei prove scritte

I 400 candidati che riusciranno a superare la prova selettiva dovranno poi affrontare l'esame vero e proprio nella seconda fase del concorso: un super test diviso in sei prove. Come riporta il bando ufficiale, cinque di queste dovranno essere portate a termine entro il tempo di sei ore ciascuna e verteranno sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale,

Storia d'Italia dal 1848 a oggi,

Diritto e procedura parlamentare,

Diritto amministrativo o politica economica,

Diritto civile o dell'Unione Europea

Nel caso delle ultime due coppie di argomenti il candidato potrà scegliere quale sviluppare, mentre la sesta prova scritta sarà una sintesi in inglese, senza dizionario, su un elaborato di carattere giuridico o economico, da completare entro le 3 ore di tempo. Supereranno questo secondo step del concorso i candidai che totalizzeranno una media di 21 trentesimi con un voto minimo di 18 in ogni prova. A presiedere la commissione d'esame sarà il presidente della Camera Roberto Fico.

Concorso consigliere parlamentare: la prova orale

Chi riuscirà a oltrepassare lo scritto accederà poi alla prova orale che verterà, oltre che sulle materie affrontate negli scritti, anche su contabilità dello Stato e degli enti pubblici e organizzazione aziendale. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una seconda lingua straniera. Concluso anche l'orale, non resterà che attendere le graduatorie. Ricordiamo che il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il voto dell'orale.