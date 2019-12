Carriera prefettizia, concorso pubblico per 200 posti: requisiti e prove d'esame

Scadono il 19 dicembre i termini per partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla carriera prefettizia indetto dal dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del ministero dell'Interno. I posti disponibili sono duecento, ma come si legge nel bando le prefetture di prima assegnazione "verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione".

I requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore a 35 anni (con alcune deroghe indicate nel bando); possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad una delle classi indicate nel bando; diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonché altre lauree equipollenti.

Per approfondire vi invitiamo a consultare il bando di concorso, disponibile sia sul sito del Ministero dell'Interno che sulla Gazzetta Ufficiale.

Carriera prefettizia, concorso pubblico per 200 posti: le prove d'esame

E' prevista una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. "La prova preselettiva - si lehhe nel bando - consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia politica; storia contemporanea".

Le prove scritte consisteranno invece:

a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b)nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionaleorganizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l’uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica accedendo all'apposita procedura informatizzata sul sito ministeriale. Il termine per la trasmissione della domanda scade il 19 dicembre.