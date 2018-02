Concorso a cattedre: pubblicato il bando per i docenti abilitati

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del Concorso a cattedre per l’insegnamento nella scuola secondaria rivolto a docenti abilitati. Si tratta del primo dei tre concorsi previsti nel decreto della Buona Scuola, che sarà seguito da quello per i docenti non abilitati, ma che hanno lavorato per almeno tre anni, e infine da quello per i Fit, il nuovo sistema di reclutamento e formazione.

Concorso a cattedre per docenti abilitati: le prove

Come precisato sul bando ufficiale, ecco cosa prevede il concorso:

prova orale,

valutazione dei titoli,

un percorso annuale, ossia l'anno di formazione corrispondente al terzo anno di Fit

Concorso a cattedre per docenti abilitati: chi può accedere

Per accedere al concorso, in candidati essere in possesso di:

abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado,

per i posti di sostegno la specializzazione per il sostegno conseguita entro il 31 maggio 2017 o che conseguano il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018,

​per posti comuni anche gli insegnanti tecnico-pratici purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017

Concorso a cattedre per docenti abilitati: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata soltanto telematicamente attraverso il portale del ministero dell'Istruzione. Il termine ultimo sono le 23:59 del 22 marzo 2018. Con una sola istanza è possibile concorrere per più classi di concorso. Per presentare la domanda è previsto il pagamento di cinque euro per ogni classe di concorso per la quale si vuole concorrere. I docenti dovranno inoltre specificare una lingua straniera a scelta inglese, francese, spagnolo e tedesco, che sarà oggetto di valutazione durante il colloquio.

Concorso a cattedre per docenti abilitati: la prova

Il concorso prevede una prova orale che consiste nella simulazione di una lezione di 45 minuti, in cui i candidati dovranno spiegare le scelte didattiche e metodologiche adottate. Durante la prova verrà accertata la conoscenza della lingua straniera scelta, le competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare. Per quanto riguarda le classi di lingua straniera, la prova si svolgerà tutta nella lingua scelta.

Il calendario con le date delle prove orali verrà comunicato direttamente ai candidati tramite mail, almeno 20 giorni prima. Come chiarito dal bando, la prova orale non è selettiva e non ha un punteggio minimo, bensì un punteggio massimo di 40 punti che verrà attribuito dalla Commissione e contribuirà a determinare la posizione in graduatoria.

Concorso a cattedre per docenti abilitati: la graduatoria

Alla fine del concorso, il punteggio di valutazione della prova orale, unito ai punti ottenuti con altri titoli professionali o culturali (massimo 60 punti), servirà a formare una graduatoria regionale con scorrimento annuale che garantirà l’accesso dei candidati a un anno di tirocinio che si concluderà con la loro valutazione finale.