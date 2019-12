Concorso Centri per l'Impiego, nuovo bando da 641 posti (per alcuni basta il diploma)

Concorso Centri per l'Impiego 2020: buone notizie per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, soprattutto se si trova in Campania (o ha la possibilità di trasferirsi). In attesa della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi giorni, sul sito della Regione Campania sono comparse le prime informazioni sulla selezione pubblica che avverrà nel 2020, mirata all'assunzione di 641 unità nei centri per l’impiego campani, con un contratto a tempo indeterminato.

Concorso Centri per l'Impiego 2020: 641 posti, le figure ricercate

Nelle scorse settimane il presidente della Ragione Campania De Luca aveva annunciato l'arrivo di questo bando. Ma quali sono le figure ricercate? Si tratta di 641 assunzioni di operatori che saranno inseriti all’interno dei centri per l’impiego della Regione Campania e che saranno di supporto al reddito di cittadinanza, seguiranno quindi i beneficiari del sussidio nella loro ricerca del posto di lavoro.

Nel dettaglio, il bando si suddivide in impiegati di categoria C e altri di categoria D. Per i primi sono previste 416 assunzioni così ripartite:

316 istruttori policy regionali (di cui 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania);

istruttori policy regionali (di cui 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania); 100 istruttori di sistemi informativi e tecnologie (di cui 20 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania).

Altri 225, invece, sono i posti per la categoria D ripartiti tra:

145 funzionari policy regionali nei Centri per l’impiego (di cui 29 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania);

funzionari policy regionali nei Centri per l’impiego (di cui 29 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania); 50 funzionari nel ruolo di mediatori per l’inserimento lavorativo dei disabili (di cui 10 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania);

funzionari nel ruolo di mediatori per l’inserimento lavorativo dei disabili (di cui 10 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania); 25 funzionari di sistemi informativi e tecnologie (di cui 5 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania);

funzionari di sistemi informativi e tecnologie (di cui 5 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania); 5 funzionari comunicazione e informazione (di cui 1 riservato al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania).

Concorso Centri per l'Impiego 2020: i requisiti

I requisiti per la partecipazione variano in base al profilo professionale per il quale ci si candida. Per i 416 posti di Categoria C, ad esempio, basterà possedere il diploma, mentre per i partecipanti al bando da 225 posti per Categoria D servirà la laurea. Per alcune figure, come ad esempio quella dell'istruttore informatico, è richiesto in particolare il diploma di ragioniere programmatore, perito informatico o un altro diploma di indirizzo informatico. Non ci sono invece limiti di età, basta che i candidati siano ovviamente maggiorenni. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare i singoli bandi, al momento disponibili sul sito della Regione Campania.

Concorso Centri per l'Impiego 2020: le prove

Come si svolgerà la selezione? Il concorso per i centri per l'impiego prevede le seguenti prove:

una prova preselettiva con domande su diritto amministrativo – con particolare riferimento a alla normativa in “materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati” – oltre a diritto del lavoro e disciplina del lavoro pubblico, Statuto della Regione Campania, ordinamento amministrativo della Giunta Regionale ed elementi di statistica;

con domande su diritto amministrativo – con particolare riferimento a alla normativa in “materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati” – oltre a diritto del lavoro e disciplina del lavoro pubblico, Statuto della Regione Campania, ordinamento amministrativo della Giunta Regionale ed elementi di statistica; prova scritta con un programma differente a seconda del profilo;

con un programma differente a seconda del profilo; prova orale.

Concorso Centri per l'Impiego 2020: come candidarsi

La candidatura potrà essere inviata soltanto telematicamente, compilando il modulo online presente sul sito della Regione Campania e disponibile al seguente link. Ma attenzione, le domande di partecipazione potranno essere inviate soltanto dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi giorni.