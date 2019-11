Maxi concorso al Comune: 201 posti a tempo indeterminato, basta il diploma

Il Comune di Milano ha indetto un concorso per assumere 201 persone a tempo indeterminato per il ruolo di Istruttore dei servizi amministrativi contabili (categoria c – posizione economica 1). Per partecipare alla selezione pubblica non serve la laurea, ma basta il diploma. Sei interessato a lavorare per il Comune di Milano? Di seguito tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso, dai requisiti alle prove, fino alle modalità con cui presentare la domanda di iscrizione. La data ultima per presentare la richiesta di partecipazione è venerdì 29 novembre 2019.

Concorso Comune di Milano: i requisiti

Come anticipato ad inizio articolo, per partecipare al concorso per il Comune di Milano serve il diploma, ma questo non è l'unico requisito necessario. Ecco la lista completa riportata sul bando ufficiale:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi con adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento delle prove d’esame

età non inferiore agli anni 18

non avere limitazioni psico-fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione

non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Milano

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale

assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (l. 475/1999

per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva

Concorso Comune di Milano: le prove d'esame

Come si svolgerà la prova del concorso per Istruttore dei servizi amministrativi contabili per il Comune di Milano? La selezione sarà composta da una prova scritta e una orale, che potranno essere precedute da una prova di preselezione se il numero dei candidati dovesse superare quota 800 iscritti. La prova scritta consisterà in un elaborato o in un quiz a risposta chiusa o a risposta sintetica; la prova orale invece in un colloquio su materie indicate nel bando. Se dovesse essere necessaria la prova selettiva, questa sarà composta da un test con domande di carattere carattere logico-matematico, ragionamento e su materie oggetto d’esame. La prova pre-selettiva avrà luogo il 5 e il 6 dicembre a Milano, presso il Palalido Allianza Cloud.

Le materie che saranno oggetto d'esame saranno invece le seguenti:

ordinamento degli enti locali

ordinamento finanziario e contabile del Comune

rapporto di lavoro subordinato nella PA, con particolare riferimento agli enti locali

diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

nozioni di diritto penale, in particolare ai reati contro la PA

disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)

Concorso Comune di Milano, come partecipare

Per presentare la domanda di iscrizione alla selezione pubblica per il Comune di Milano bisognerà iscriversi per via telematica attraverso il sito web del Comune di Milano. Per i partecipanti è richiesta una quota d'iscrizione di 3,90 euro, con la copia del documento che dovrà essere conservata e presentata in allegato alla documentazione richiesta. Il termine ultimo per iscriversi saranno le ore 12.00 di venerdì 29 novembre 2019. Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il bando in versione integrale al seguente link.