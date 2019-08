Ecco il "concorsone" pubblico: stipendio da 65mila euro l'anno, ma occhio ai requisiti

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi del concorso per l’assunzione di 30 consiglieri parlamentari generici e di 8 consiglieri parlamentari con competenze in materie informatiche. Si tratta del "primo atto" di una sorta di concorsone diviso in 4 bandi che porterà all’assunzione da parte della Camera dei deputati di circa 300 nuove risorse tra documentaristi, segretari parlamentari, assistenti e tecnici vari.

Si parla peraltro di stipendi piuttosto elevati: si va da un minimo di 40mila euro l’anno ad un massimo di 300mila, ovviamente in base alla tipologia di figura ricoperta. Viste le cifre in ballo si tratta di ovviamente un concorso che può far gola a molti. E dunque non sarà facile farsi preferire agli altri candidati che di certo non saranno pochi.

Concorso per 30 consiglieri parlamentari: requisiti e stipendio

Per quanto riguarda il concorso da consigliere parlamentare "generico", nel bando viene specificato che il limite di età per poter partecipare è di 45 anni e i candidati devono essere in possesso di una delle laurea magistrali (o corrispondenti lauree specialistiche) indicate nel bando: si va da Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) a Scienze filosofiche (LM-78), per citarne solo due, ma va da sé che bisogna tenere anche in considerazione quali saranno le materie oggetto delle prove. È proprio qui che viene il bello.

Si perché se è vero che uno stipendio da 65mila euro più benefit (peraltro destinato a crescere nel corso degli anni) non può che attrarre tanti potenziali candidati, è altrettanto vero che non sarà certo semplice superare tutti gli step che comprendono una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale.

I partecipanti dovranno districarsi tra diverse materie tra cui: diritto costituzionale; storia d’Italia dal 1848 ad oggi; diritto e procedura parlamentare; diritto amministrativo; politica economica; diritto civile; diritto dell’Unione europea; contabilità dello Stato e degli enti pubblici; organizzazione aziendale.

Concorso per consigliere parlamentare: la prova di inglese

È poi imprescindibile la conoscenza della lingua inglese. Nel corso della prova scritta il candidato dovrà produrre una sintesi in lingua inglese "di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico o economico". Il tutto senza l’aiuto di un vocabolario.

La prova orale in inglese consisterà invece "nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio". Il candidato ideale dunque dovrà essere molto ferrato in diritto, ma dovrà possedere anche nozioni di politica economica, contabilità dello Stato e organizzazione aziendale. Gradita inoltre la conoscenza di altre lingue straniere tra quelle indicate sempre nel bando.

Concorso consigliere parlamentare, quando scade il bando

Per quanto riguarda il concorso per gli otto posti da Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica sono ovviamente richiesti altri requisiti e previste altre prove (qui tutte le informazioni).

Per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 13 settembre. È però necessario essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Concorsone camera: a novembre 2019 il prossimo bando

Chi ritene di non essere abbastanza preparato per partecipare ai due concorsi di cui abbiamo parlato sopra può aspettare i prossimi bandi: a novembre sarà la volta degli assistenti parlamentari, mentre nel 2020 verranno banditi gli altri due concorsi per segretari e documentaristi.