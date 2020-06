Nuovo concorso nella Pubblica amministrazione: 2.133 posti, servono inglese e conoscenze digitali

Concorso Pubblica amministrazione 2020, il ministro Fabiana Dadone ha annunciato l'arrivo di un nuovo bando per la selezione pubblica di 2.133 funzionari di diverse amministrazioni. La titolare del dicastero della Pa ha parlato della nuova opportunità in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook: ''Il percorso di rilancio del reclutamento nella Pa è avviato e, come promesso, lo impostiamo su principi e criteri innovativi, su un ripensamento globale dell'organizzazione del lavoro pubblico, non solo badando al rafforzamento quantitativo degli organici. Sono quindi felice di annunciare- aggiunge- che va oggi in Gazzetta ufficiale il concorso per 2.133 posti da funzionario in varie amministrazioni''

Concorso nella Pubblica amministrazione 2020: le novità

Molti cambiamenti rispetto ai precedenti concorsi, soprattutto per quanto riguarda le competenze: ''Le Pa cambiano volto con l'inserimento di tanti giovani e nuovi profili, visto che le prove daranno finalmente spazio alla valutazione delle soft skill, della conoscenza dell'inglese e delle competenze sul digitale. Anche per l'iscrizione – prosegue Fabiana Dadone - e le comunicazioni ai candidati (graduatorie comprese) ci si avvarrà di Spid e della piattaforma telematica Step-One 2019, mentre le prove scritte si svolgeranno con strumenti informatici e la prova orale potrà essere tenuta in videoconferenza, come abbiamo previsto nel decreto Rilancio''.

Per Dadone ''snelliamo i tempi e miglioriamo la qualità delle assunzioni a beneficio di una Pubblica amministrazione che sia sempre più trampolino del salto di competitività necessario a tutto il sistema Paese''. Con tutta probabilità il bando completo verrà pubblicato nelle prossime ore sul sito della Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi ed Esami.