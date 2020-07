Concorso per 2.133 funzionari pubblici, c'è il bando: requisiti e domanda (occhio alla scadenza)

Concorso Pubblica amministrazione 2020: dopo l'annuncio del ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando integrale della selezione pubblica mirata a reclutare 2.133 funzionari pubblici, che verranno dislocati in diverse amministrazioni. Le assunzioni saranno con un contratto a tempo pieno e indeterminato e saranno inquadrati nell'area funzionale III, fascia economica F1. Vediamo tutti i dettagli contenuti nel bando ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi ed Esami, di martedì 30 giugno 2020.

Concorso Pubblica amministrazione 2020: posti e amministrazioni interessate

Come annunciato dalla ministra Dadone, in posti a disposizione sono 2.133, suddivisi in ben 18 amministrazioni diverse. Ecco la ripartizione dettagliata:

24 posti all'Avvocatura generale dello Stato;

93 posti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

350 posti al ministero dell'Interno;

48 posti al ministero della Difesa;

243 al ministero dell'Economia e delle Finanze;

250 al ministero dello Sviluppo economico;

67 posti al ministero dell'Ambiente;

12 posti al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

210 posti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

92 posti al ministero del Lavoro;

159 posti al ministero dell'Istruzione;

22 posti al ministero dell'Università e della ricerca;

250 posti al ministero per i Beni culturali e per il turismo;

19 posti al ministero della Salute;

264 posti all'Ispettorato del lavoro;

23 posti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

5 posti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

2 posti all'Agenzia per l'Italia digitale.

Concorso Pubblica amministrazione 2020: quali sono i requisiti

I candidati che intendono presentare la domanda di partecipazione al concorso per funzionari amministrativi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o in un Paese membro dell'UE;

avere almeno diciotto anni;

essere in possesso di un titolo di laurea;

essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'impiego;

godere di diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la Pubblica Amministrazione;

non aver riportato condanne penali;

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Ricordiamo inoltre che, i requisiti dovranno essere posseduti dagli interessati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, sia al momento dell'assunzione.

Concorso Pubblica amministrazione 2020: scadenza e domanda

Quando e come posso candidarmi? Partiamo dalla scadenza: il tempo a disposizione per presentare la domanda non è molto. Infatti, il bando scade martedì 14 luglio, quindi ci sono circa due settimane per inviare la richiesta di partecipazione. La procedura di candidatura, descritta nel bando del concorso, potrà essere effettuata compilando il modulo disponibile sulla piattaforma Step One 2019. Ricordiamo che per presentare la domanda di candidatura è necessario essere in possesso delle credenziali Spid. Per maggiori informazioni o dettagli vi invitiamo a consultare la versione integrale del bando disponibile al seguente link.