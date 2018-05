Concorso Inps per 967 funzionari: prove d'esame e requisiti, le cose da sapere

L’Inps torna ad assumere. Sono 967 le posizioni ricercate dall’ente previdenziale. Il bando di concorso è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale per inviare on line la propria candidatura c’è tempo fino alle 16 del 28 maggio 2018. Il concorso prevede l’assunzione di 967 consulenti di protezione sociale, destinati a essere inseriti come funzionari in tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda l’inquadramento, i nuovi funzionari saranno inseriti nell’Area C, posizione economica C1 (per quanto riguarda gli stipendi consultare la tabella in basso).

Concorso Inps, i requisiti

Ci sono però diversi requisiti da soddisfare per essere ammessi al concorso. Intanto i candidati devono essere in possesso di una laurea magistrale/specialistica, o di un diploma di laurea secondo il "vecchio ordinamento" in una delle seguenti discipline.

Finanza (lm-16 o 19/s)

Ingegneria gestionale (lm-31 o 34/s)

Relazioni internazionali (lm-52 o 60/s)

Scienze dell’economia (lm-56 o 64/s)

scienze della politica (lm-62 o 70/s)

Scienze delle pubbliche amministrazioni (lm-63 o 71/s)

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (lm-76 o 83/s)

Scienze economico- aziendali (lm-77 o 84/s)

Scienze per la cooperazione allo sviluppo (lm-81 o 88/s)

Scienze statistiche (lm-82)

Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/s),

Statistica demografica e sociale (90/s)

Statistica economica finanziaria ed attuariale (91/s)

Statistica per la ricerca sperimentale (92/s)

Scienze statistiche attuariali e finanziarie (lm-83)

Servizio sociale e politiche sociali (lm-87)

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/s)

Sociologia e ricerca sociale (lm-88)

Sociologia (89/s)

Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/s)

Studi europei (lm-90 o 99/s)

Giurisprudenza (lmg-01 o 22/s)

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/s)

Gli altri requisiti

I candidati devono inoltre possedere cittadinanza italiana o europea; l’idoneità fisica all’impiego; il godimento dei diritti civili e politici; la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; l’assenza di destituzione, licenziamento, interdizione, dispensa o di decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Concorso Inps 2018, come inviare la domanda

Le domande dovranno essere inviate entro il 16 maggio utilizzando l’applicazione presente sul sito dell’Inps. È possibile accedere mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Le prove d’esame

Come si legge nel bando dell’Inps, il concorso prevede due prove scritte e una prova orale. La data del concorso verrà pubblicata sia sul sito dell’Inps che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 5 giugno 2018, almeno 15 giorni prima della data di inizio. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

La prova preselettiva

L’Inps scrive che se le domande saranno oltre 10.000 (cosa più che probabile) ci sarà anche una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

La prima prova scritta

Consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie

bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

La seconda prova scritta

Anche la seconda prova a scritta sarà a risposta multipla, ma sarà attinente alle seguenti materie.

scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale.

La prova orale

La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, nonché inglese e informatica.

Importante: saranno inoltre attribuiti dei punteggi in relazione ai titoli posseduti. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo al sito dell’Inps. Il bando del concorso si può scaricare su questa pagina in basso.

(Nota: la tabella degli stipendi è di qualche anno fa)