Assalto al concorso: ci sono solo 5 posti di lavoro a tempo indeterminato

Sono circa tremila, arrivati da tutta Italia. Giovani laureati e specializzati. Un vero e proprio viaggio della speranza. "Forse sarebbe più corretto chiamarlo viaggio della disperazione", precisa qualcuno. "Se sei cresciuto al Sud, il Nord sarà un altro mondo per te", chiarisce un altro ragazzo.

Un panino nello zaino, si parte di sera, si viaggia di notte. Quindici ore in autobus, centinaia di chilometri da macinare. Non si riesce nemmeno a dormire in pullman, per lo stress e la voglia di arrivare a destinazione. Destinazione futuro.

A Torino ci sono "in palio" cinque posti da infermiere con contratto a tempo indeterminato per l'Humanitas di Gradenigo. Per la precisione le domande pervenute sono state 2.839, un numero abnorme se confrontato con quello delle posizioni libere. La prova di preselezione si è svolta martedì 22 maggio al PalaAlpitour: un'occasione importante, considerando che era dal 2010 che il presidio di corso Regina Margherita non bandiva un concorso pubblico per infermieri. Anche in quella occasione i posti da infermiere in palio erano cinque.

Qui sotto le interviste ad alcuni dei partecipanti al concorso per infermieri di Torino.