Concorso Marina Militare 2019: bando per Accademia Navale 

Ci sarà tempo fino a lunedì 28 gennaio 2019 per presentare la domanda di partecipazione al Concorso della Marina Militare per l'ingresso in Accademia Navale. Come precisato dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 102 del 28 dicembre 2018, 4a Serie Speciale, sono 110 i posti disponibili per i futuri ufficiali della Marina.

Concorso Marina Militare 2019: i posti

I 110 posti saranno ripartiti nel seguente modo.

Concorso per 102 posti per i Corpi vari:

56 per il Corpo di Stato Maggiore;

23 per il Corpo del Genio della Marina;

8 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

15 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Concorso per 8 posti per i Corpo Sanitario Militare Marittimo

I 23 posti per il corpo del Genio della Marina sono ripartiti in 3 specialità:

10 Genio Navale;

7 Armi Navali;

6 Infrastrutture.

Concorso Marina Militare 2019: la nota ufficiale

I dettagli del concorso sono stati spiegati dalla Marina Militare in una nota ufficiale: “Tanti e variegati sono infatti i percorsi di studio e gli indirizzi professionali a seconda del Corpo di appartenenza: in Scienze Marittime e Navali per il Corpo di Stato Maggiore, in Ingegneria Navale, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria delle Telecomunicazioni per il Corpo del Genio della Marina, in Medicina e Chirurgia per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, in Giurisprudenza per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo ed in Scienze dell'Amministrazione e Governo del Mare per il Corpo delle Capitanerie di Porto”.

Lo slogan della campagna per l'arruolamento #IlTuoFuturoèilMare “rappresenta la sintesi di un percorso impegnativo ed ambizioso con il quale i ragazzi e le ragazze dovranno confrontarsi con le proprie capacità e aspirazioni per garantire a se stessi un futuro da protagonisti con il mare”.

“Questo concorso, prosegue la nota, costituisce un'occasione irripetibile per i giovani che vogliono intraprendere una carriera ad alta specializzazione in un ambiente lavorativo in cui ogni persona è un elemento imprescindibile di un ingranaggio perfetto, partendo comunque da un patrimonio unico di tradizioni, storia e valori etici e morali fondamentali per formare i leader del futuro, capaci di operare con professionalità e spirito di sacrificio in molteplici contesti per la sicurezza e la salvaguardia del Paese e a beneficio della collettività con una naturale propensione alla tutela dell'ambiente marino”.

Concorso Marina Militare 2019: come presentare la domanda

Candidarsi al concorso è molto semplice. Basta collegarsi al sito www.marina.difesa.it e cliccare sull'apposito banner 'Compila la domanda'. Nella pagina seguente si dovrà cliccare su 'Partecipa' e seguire le indicazioni per presentare la candidatura. Ricordiamo che per presentare la domanda è necessario essere iscritti all'area riservata del sito della Difesa. Per questo motivo, prima di iniziare la procedura per il concorso è necessario portare a buon fine l'iscrizione al sito. Lunedì 28 gennaio 2019 sarà l'ultimo giorno utile per presentare la propria candidatura.

Concorso Marina Militare 2019: le fasi dell'esame

Come precisato sia sul bando ufficiale che sul sito della Marina, il concorso si svolgerà in tre diverse fasi. Ecco quali sono:

prova scritta di selezione culturale e accertamento lingua inglese (Ancona)

accertamenti psico-fisici (Ancona)

prove di efficienza fisica, accertamenti attitudinali, prova orale di matematica o biologia, accertamento lingue straniere (Livorno)

Infine, per conoscere meglio la realtà dell'Accademia Navale, nei giorni 19 e 26 gennaio l'Istituto aprirà le porte ai visitatori che potranno così scoprire le varie attività svolte dagli allievi. Sulla pagina dedicata del sito www.marina.difesa.it sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso.