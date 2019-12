Concorso Mibact da oltre mille posti: attesa finita, ci sono le date

Buone notizie per i candidati al Concorso del Mibact, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo: dopo quattro mesi d'attesa sono finalmente uscite le date in cui si svolgeranno le prove e le relative istruzioni. Il concorso, finalizzato all’assunzione di 1.052 addetti alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), avrà luogo a Roma dall’8 al 20 gennaio 2020 alla Nuova Fiera di Roma (ingresso Est).

Concorso Mibact: le informazioni per i candidati

Come riportato sul portale informativo, i candidati dovranno presentarsi secondo ordine alfabetico a partire dalla lettera Q estratta dalla commissione d’esame. Le prove si svolgeranno contemporaneamente su più padiglioni (1, 3, 4 e 5), la ripartizione analitica dei candidati è riportata nel foglio d’istruzione che si può scaricare dal sito di Ripam-Formez. I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva verranno automaticamente esclusi dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di:

valido documento di riconoscimento

penna a sfera di colore nero;

ricevuta e modulo di autocertificazione rilasciati al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico “Step-One 2019”.

Concorso Mibact, oltre mille assunzioni

Ricordiamo infine che il concorso mira all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il bando di questo concorso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019.