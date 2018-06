Concorso Mit 2018: contratto a tempo indeterminato per 148 ingegneri 

Concorso ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2018: sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del concorso per l’assunzione di 148 ingegneri, a tempo indeterminato, riservato ai possessori di Laurea magistrale in ingegneria, da inquadrare nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze degli Uffici della motorizzazione civile situati sul territorio nazionale. Ecco tutte le informazioni utili

Concorso Mit 2018: i posti

Il concorso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette a disposizione 148 posti, suddivisi nelle diverse sedi sparse sul territorio italiano, nel seguente modo:

Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11

Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6

Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: posti 9

Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5

Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: posti 4

Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5

Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7

Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena: posti 7

Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6

Ancona e sezioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino: posti 5

Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14

L’Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4

Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5

Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5

Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4

Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8

Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia: posti 20

Palermo: posti 1

Catania: posti 1

Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4

Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9

Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: posti 4

Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia: posti 4

Concorso Mit 2018: i requisiti

Come riportato nel bando ufficiale, alla prova saranno ammessi i candidati in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria conseguente a Laurea di 1° livello in Ingegneria meccanica ovvero diploma di Laurea in ingegneria meccanica.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;

cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

idoneità fisica all’impiego da intendersi, per i soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario Ingegnere/architetto impegnato in attività riguardanti la sicurezza stradale, la valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti e i controlli sui veicoli.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza;

abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale;

siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico.

Concorso Mit 2018: come presentare la domanda

Partecipare al concorso è semplice, basta inviare per via telematica la propria candidatura, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.formez.it. Il termine ultimo per inviare la richiesta di partecipazione è lunedì 9 luglio 2018. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Ingegnere-Architetto, area 3, fascia economica F1.